Sie wollen endlich Informationen

Es geht nicht um eine Total-Ablehnung der B 64n. Die Initiative von aktuell 106 Unternehmern, in deren Namen Matthias Wulf und Mirko Grond sich kritisch zu Wort melden, will Antworten. Denn, so Handwerker Grond: „Das Ding ist nunmal ‘ne Nummer, da muss drüber gesprochen werden!“ Es reiche, da stimmt Wulf ein, Unternehmern nicht, dass „wirtschaftliche Vorteile“ für Warendorf als Argument für den Bau einer dreistreifigen Fernstraße genannt werden. „Das ist für einen Unternehmer zu wenig. Er will wissen, woraus denn diese Vorteile bestehen sollen.“

Genau solche Antworten hatten sich Wulf, Grond und einige Mitstreiter am 29. Januar gewünscht, als sie ihre 23 Fragen an Bürgermeister Axel Linke überreicht hatten (wei berichtet) – am liebsten im Zeitraum von vier Wochen.

Lange erwartete Antworten - aber zu wenig

Bekommen haben sie sie am Montag, am Tag des Pressetermins, zu dem sie nach Neuwarendorf eingeladen hatten. Zwar war noch nicht genug Zeit, das mehrseitige Antwortschreiben ganz genau zu lesen. Aber die beiden Sprecher sind sich einig: „Herr Linke ist ja kaum auf unsere Fragen eingegangen.“

Die Fragen des losen Unternehmernetzwerkes ohne Namen gipfeln in einem zentralen Punkt: Sie wollen eine echte Abwägung erfahren. Zwischen den Argumenten der Befürworter der B 64n und denen der Gegner. „Dann gleicht man das ab und kann sich ein Bild machen“, sagt Matthias Wulf. Viele Unternehmer seien dazu aktuell gar nicht in der Lage, weil sie nicht genug wissen: „Uns fehlen einfach die Informationen, um wirklich entscheiden zu können.“

Die Männer haben kein Problem mit der Rolle von Straßen.NRW. Vertreter der Behörde werden bekanntlich Freitag die nächsten Schritte der des Verfahrens und der Öffentlichkeitsbeteiligung im Kreishaus bekanntgeben. „Die haben halt den Auftrag, das Ding zu planen und zu bauen.“ Das Problem liegt für sie in der Kommunikation. Zwar seien sie bei der CDU-Fraktion eingeladen worden und es sei auch ein wirklich sehr faires Gespräch gewesen, betonen beide. Aber der von der Fraktion an die Presse gesandte Bericht habe „nur unbefriedigend“ wiedergegeben, was die Ini-Vertreter an jenem Abend wirklich gesagt haben.

An den Bürgermeister richten Grond und Wulf den Vorwurf, sie zwei Monate lang ignoriert zu haben. „Wenn wir Kundenanfragen haben, dann reagieren wir sofort darauf, damit der Kunde damit arbeiten kann.“

Wie erwähnt: Es gebe für sie keine Fundamentalablehnung. „Es kann ja auch sein, dass es am Ende einer solchen Abwägung mehr Vorteile durch die B 64n gibt – gut, dann muss man sich dem halt fügen“, räumt Mirko Grond ein.

Bis dahin erwarten die Unternehmer aber mehr Information. Auf die von Straßen.NRW am Freitag sind sie schon sehr gespannt – und kündigen jetzt schon an, entschlossen weiter mitreden zu wollen.