Es ist gerade Abi-Phase und damit auch Zeit für all die Rituale, die für Gymnasiasten nun mal dazugehören: Abi-Ball oder Abi-Streich zum Beispiel. Beliebter Abi-Kult auch in Warendorf: die Mottowoche. Dafür kommen die Schüler des Abiturjahrgangs eine Woche lang kostümiert in den Unterricht. Jeder Tag steht seit Montag unter einem anderen Motto; beliebte Motive für die Verkleidungen sind Kindheits- und Comic-Helden, der Einschulungstag, „Bad Taste“, Flower Power oder „Assi“, kurz für „asozial“. Am Doppelgänger-Tag gehen je zwei Abiturienten im Partnerlook zur Schule, am Pyjama-Tag tragen sie dort Schlafanzug – Kuschelkissen nicht vergessen. Die Mottotage sind noch mal was richtig Verrücktes zum Abschluss. Ein Schüler erklärt: „Diese Wochen sind für uns die letzte Möglichkeit, noch mal als Einheit aufzutreten, die letzte gemeinsame Aktion, bevor jeder seinen Weg geht.“ Und die letzte Möglichkeit, um einen bleibenden Eindruck in der Schule zu hinterlassen, ergänzt ein anderer Schüler ironisch. Denn nicht immer geht eine Mottowoche reibungslos über die Bühne. Friedlich ging es gestern bei den vier Freundinnen vom Augustin-Wibbelt-Gymnasium zu, die in die Helden ihrer Kindheitserinnerungen geschlüpft waren: die Sendung mit der Maus oder Schneewittchen.