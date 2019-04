„Wir, die betroffenen Grundstückseigentümer erklären hiermit, dass wir für eine Umgehungsstraße auf der Linie der ehemaligen Kraftfahrtstraßenplanung um Freckenhorst keinen Grund und Boden verkaufen oder opfern werden.“ Schriftlich übergaben dies am Dienstag Mitglieder der Bürgerinitiative Verkehrskonzept Warendorf (BVW) und betroffene Grundeigentümer an Bürgermeister Axel Linke . Was den Unterschreibern des Briefes stinkt: Der von uns beim Bürgermeister vor über einem Jahr geforderte Abwägungsprozess zur Linienführung der Freckenhorster Umgehung sei bis heute nicht vorgenommen und mit der Begründung abgetan worden: Es gebe keinen Diskussionsbedarf, kritisieren sie im Brief an den Verwaltungschef. Auch die Äußerung des Bürgermeisters auf der Jugendkonferenz: „Die Bauern haben uns das Land genommen und das holen wir uns nun wieder“, ärgere die Landwirte und Grundeigentümer: „So kann man mit uns nicht umgehen, vor allem nicht, wenn man von uns Grund und Boden für eine Straße braucht.“ Auf ihre Forderung, den Untersuchungsraum so auszuweiten, dass auch eine ortsnahe Lösung gleich mit untersucht wird, habe der Landesbetrieb Straßen NRW nicht reagiert.