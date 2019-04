Die Volksbank eG zeigt sich weiter auf Erfolgskurs. Bei der Vertreterversammlung am Dienstagabend in Ahlen legte der Vorstandsvorsitzende Rolf Weishaupt überaus positive Ergebnisse vor, die zum Teil das bereits gute Vorjahr noch übertrafen. Zu Beginn der Versammlung dankte der Aufsichtsratsvorsitzende Dirk Holterdorf den Anwesenden, die 47.966 Mitglieder vertreten. Außerdem galt sein Gruß den Vertretern der Unternehmen, mit denen die Volksband zusammenarbeitet.

Nach den Worten des Aufsichtsratsvorsitzenden sei die Eurokrise abgeflaut, aber noch nicht zu Ende. Nach der Begrüßung legte Rolf Weishaupt den Bericht des Vorstands vor, aus dem hervor ging, dass die Volksbank beim Kundengeschäftsvolumen weiter erfolgreich sei. Obwohl das vergangene Jahr für Banken eine Herausforderung gewesen sei, habe sich hier das Volumen um 5,1 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro gesteigert. So wurde auch der Eigenkapitalanteil gefestigt.

„Das Vertrauen der Bankkunden in die Sicherheit ihrer Einlagen sowie das Vertrauen der Geld- und Kapitalmärkte in die Stabilität des Bankensystems in Deutschland sind ein hohes Gut. Angesichts der Rahmenbedingungen tun wir gut daran, uns auf unsere Stärken zu konzentrieren und an unserem Markterfolg weiterzuarbeiten“, erklärte der Vorstandsvorsitzende.

Die Bank habe auf beiden Seiten der Bilanz im abgelaufenen Geschäftsjahr Erfolge. So sei das Kreditgeschäft erneut einer der größten Wachstumsfaktoren. Hauptwachstumsträger seien dabei das Firmenkunden- und Immobiliengeschäft gewesen. Die Kundenforderungen stiegen nach seinen Worten um rund neun Prozent auf 1,158 Milliarden Euro. Über die Erwartungen hätten wickelten sich auch die bilanziellen Kundeneinlagen weiterentwickelt. Mit einem Zuwachs von 4,5 Prozent (6,6 Prozent im Vorjahr) betrage der Gesamtbestand zum Stichtag 1,124 Milliarden Euro. Hauptwachstumsträger waren laut Geschäftsbericht dabei das Firmenkunden- und Immobiliengeschäft. Über die Erwartungen entwickelten sich auch die bilanziellen Kundeneinlagen. Mit einem Zuwachs von 4,5 Prozent – gegenüber 6,6 Prozent im Vorjahr – betrug der Gesamtbestand zum Stichtag 1,124 Milliarden Euro.

Die Kundeneinlagen stiegen auf 1,239 Millionen Euro und das Eigenkapital erhöhte sich von 122,2 Millionen auf 127,8 Millionen Euro. Auch beim Zinsgewinn gab es eine leichte Steigerung. Der Provisionsüberschuss lag mit 15,8 Millionen Euro Insgesamt über dem Plan. Dabei ging der Gewinn auf 3,37 Millionen Euro leicht zurück. Mit Blick auf die Zahlen gab es für Rolf Weishaupt keine Frage: „Die Mitarbeiterproduktivität muss verbessert werden.“

In seinem Bericht stellte Dirk Holterdorf fest: „Der Aufsichtsrat ist frei von Interessenkonflikten.“ Anschließend stellte sein Stellvertreter, Christian Budt, den Bericht über die gesetzliche Prüfung vor. Vorstand und Aufsichtsrat erhielten einstimmig Entlastung. Als Aufsichtsratsmitglieder wurden Robert Holtkamp (Milte), Armin Schaaf (Drensteinfurt) und Matthais Spengler (Warendorf) wiedergewählt.

Die Einzelkreditgrenze wurde nach Erläuterung von Thomas Schmidt von 50 auf 150 Prozent angehoben. Die Via-Stiftung erhält pro Mitglied 1,50 Euro, was einer Spende von fast 72.000 Euro entspricht. Die Mitglieder bekommen eine Dividende von vier Prozent und die Rücklagen wurden aufgestockt.

Zum Abschluss des Abends sprach Motivationstrainerin Antje Heimsoeth zum Thema „Phänomen Motivation – Was entfach das innere Feuer?“. Dabei verdeutlichte sie, dass ein Wille zum Erfolg da sein müsse, was sie u. a. am Beispiel Oliver Kahns verdeutlichte.