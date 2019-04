Mit einer Überraschung endete die Vertreterversammlung der Volksbank am Dienstagabend in der Ahlener Stadthalle. Der Vorstandsvorsitzende Rolf Weishaupt kündigte zum Ende des Jahres sein Ausscheiden an, obwohl sein Vertrag noch bis Juni 2021 laufen würde. Ausführlich begründete Weishaupt diesen Schritt und fand Anerkennung für seine Entscheidung nach 43 Jahren in der Volksbank und 30 Jahren im Vorstand sowie davon 23 Jahre als Vorstandsvorsitzender.

„Mein Vorstandsvertrag ist auf meinen Wunsch seinerzeit nicht mehr um fünf Jahre, sondern nur noch bis zur Vollendung meines 63. Lebensjahres verlängert worden“, so Weishaupt. Seit dem vergangenen Jahr habe er allerdings die Möglichkeit, mit sechsmonatiger Ankündigung jeweils zum Jahresende auch vorher in den Ruhestand zu gehen. Von diesem Recht habe er im März gegenüber dem Aufsichtsrat Gebrauch gemacht.

Vor der im Mai 2018 beschlossenen Fusion mit Harsewinkel bestehe mit der jetzt kommenden Eintragung in das Genossenschaftsregister der Vorstand aus vier Mitgliedern. Dazu blickte Rolf Weishaupt zurück: „Im Vorfeld der Fusion zwischen Ennigerloh und Warendorf im Jahr 2014/2015 war ich derjenige, der damals auf eine Verringerung der Vorstandsmandate von vier auf drei Vorstände kurzfristig nach der Fusion bestanden hat.“

Der Vorstandsvorsitzende erklärte weiter: „Diejenigen unter Ihnen, die mich über viele Jahren kennen, wissen, dass ich nicht zu den Menschen zähle, die „Wasser predigen und Wein saufen“.“ In dem künftigen Vorstandsteam mit dann erneut vier Mitgliedern ab Juli dieses Jahres lege er die gleichen Maßstäbe an, wie damals, nur habe er dieses Mal „die Gnade der frühen Geburt“.

Der Vorstand werde in diesem Jahr durch Norbert Eickholt ergänzt und dieser bringe sicherlich den „erforderlich Spirit“ mit. Meinhard Deppe aus Harsewinkel scheide bereits unmittelbar mit der juristischen Fusion im Juli mit 66 Jahren aus Altergründen aus.

Zurückblickend meinte Weishaupt: „Die Volksbank steht nach vielen Jahren solider Geschäfts- und Finanzpolitik richtig kernig und so gut da, wie in keinem Jahr vorher seit der Gründung vor 130 Jahren.“

Zum Schluss seiner Ausführungen dankte er für das entgegengebrachte Vertrauen – zum Teil über Jahrzehnte hinweg – und wünschte allen stabile Gesundheit sowie der Volksbank weiterhin er herzliches „Glück auf!“ Danach setzte Weishaupt sich wieder auf seinen Platz. Kein Präsent oder Blumen. Dazu der Aufsichtsratsvorsitzende Dirk Holterdorf: „Wer wollte nichts. So ist er nun einmal.“