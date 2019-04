„Fokus auf den Misserfolgen“

Vor einem breiten Publikum stellte der Fernsehdirektor des Westdeutschen Rundfunks , Jörg Schönenborn , am Dienstagabend die Frage „Wie stabil ist unsere Demokratie?“ Zu diesem Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde hatte die VHS in den Sophiensaal geladen. Die Eintrittsgelder wurden der Aktion Kleiner Prinz gespendet.

„Die politische Mitte wird dünner und die Ränder immer dicker“, erläuterte der Politikwissenschaftler die Ausgangssituation. Einen beispiellosen Aufstieg habe die „Alternative für Deutschland“ (AfD) vor dieser Kulisse hingelegt: Sie habe es geschafft, in alle 16 Landesparlamente einzuziehen. „Ich sehe die AfD dabei nicht als Problem, sondern als Symptom des Problems“, betonte Schönenborn und widmete einen Großteil seines Vortrages diesem Phänomen.

Während eine große Koalition in den letzten Jahrzehnten immer eine stabile Mehrheit hatte, habe die jetzige Regierung nur 53 Prozent der Stimmen hinter sich. Im Regelfall werde, statistisch gesehen, eine Partei aus Überzeugung gewählt. Nicht so die AfD. Sie werde laut Schöneberg zu 61 Prozent deshalb gewählt, weil die anderen Parteien die Wähler enttäuscht hätten.

Der Experte sieht die Flüchtlingspolitik als besonderen Knackpunkt, die bis zur letzten Bundestagswahl keine nennenswerte Rolle in den Wahlprogrammen der Parteien gespielt habe. „Das Thema ist geeignet, um die Bevölkerung zu teilen“, erklärte der Referent und spannte den Bogen nach Amerika, wo Trump den Zahn der Zeit erwischt habe und die „Sehnsucht nach der guten alten Zeit“ für sich nutze. Das gleiche Phänomen, das sich derzeit in Deutschland einschleiche, jedoch mit anderen Rahmenbedingungen. Eine derartige Eskalation wie es in Amerika der Fall sei, sieht der Experte jedoch nicht.

„In einer Demokratie haben unterschiedliche Meinungen die Möglichkeit, aufeinander zu stoßen.“ Für Deutschland sei dies besser gegeben als in Amerika. Auch bezüglich des Flüchtlingsthemas gingen die beiden Staaten unterschiedlich vor. In Deutschland gehe „Integration mit wirtschaftlichen Erfolg einher“, auch wenn dies von der breiten Masse nicht so wahr genommen werde. „Wir haben den Fokus immer mehr auf Misserfolge“, betonte Schönenborn.

Als völlig stabil stuft er zumindest Deutschlands derzeitige Politik dennoch nicht ein. „Wir haben eine nie dagewesene Situation mit einer stetigen politischen Unsicherheit: Wie lange kann die Regierung so bestehen?“, fragte er in die Runde. In Deutschland mache sich seit 2002 Politikverdrossenheit breit. Viele Bürger nähmen ihr Wahlrecht nicht in Anspruch oder wählten aus Frust eine andere als die bekannten Volksparteien.

Am Ende seines knapp einstündigen Vortrages fasste Schönenborn zusammen, dass die Demokratie immer wieder neu ausgehandelt werden müsse und nannte drei wichtige Faktoren: Die Demokratie brauche funktionierende und neutrale Medien. Politische Parteien müssten sich überlegen, ob sie als „allumfassende Volkspartei“ bestehen können. Eine Priorisierung bestimmter Punkte wäre für ihn ein sinnvolles Szenario.

Doch vor allem bräuchte eine gut funktionierende und stabile Politik eines, nämlich: „Bürger, die mitmachen“.