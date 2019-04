Ein Fünkchen Hoffnung

Welcher Verkehrsteilnehmer hat in den vergangenen sieben Monaten nicht schon einmal geflucht über den Baustellenbereich an der Milter Straße zwischen „Andreasstraße“ und der Kreuzung „In der Feldmark/Im Leinenfeld“? Bestimmt waren es viele. Im Rahmen eines Pressegesprächs erläuterten der Leiter des Abwasserbetriebs, Ralf Bücker , und Hermann Himmelmann vom Ingenieursbüro Gnegel aus Sendenhorst die Gründe für die „gefühlt“ langwierige Bauzeit seit Anfang September vergangenen Jahres. Schließlich hatte man vor Beginn der Bautätigkeit zunächst auf einen frühen Abschluss zum Jahresende gehofft.

Neben einem verzögerten Start im September aufgrund der Sommerferien und der folgenden Bundeschampionate waren unter anderem wechselnde Bodenschichten und die Beschaffenheit des Bodens, der kaum Wasser abgegeben hat, das Hauptproblem für den erhöhten Zeitaufwand. Hoffnung machten Bücker und Himmelmann aber dennoch: „Der Kanal wird Ende April komplett fertig sein“, so Bücker. Das kleine „aber“, das dann noch auftaucht, ist die Tatsache, dass die Sanierungs- und Erneuerungs-Arbeiten am Mischwasserkanal und den Grundstücksanschlussleitungen nur eine Maßnahme der kompletten Infrastrukturmaßnahme an der Milter Straße sind.

Zeitgleich verlegen die Stadtwerke dort eine neue Haupttrinkwasserleitung DN 300 und eine zusätzliche kleine Wasserleitung inklusive Hausanschlüsse. Eben diese Wasserleitungsmaßnahmen liegen zwar in den letzten Zügen, hier bedarf es aber abschließender Kontrollen der Wasserqualität auf Keimfreiheit, die sich zeitlich noch hinziehen können. Hermann Himmelmann zeigte sich optimistisch, dass Ende Mai die Fertigstellung komplett sein könnte. Ralf Bücker meinte: „Wenn das Wasserwerk fertig ist mit den abschließenden Kontrollen, dann ist die Straße in wenigen Tagen wieder befahrbar.“ Denn von dem dreischichtigen Straßenaufbau werde die letzte Asphaltdeckschicht aus bautechnischen Gründen zunächst zurückgestellt, um möglicherweise zwei bis drei Jahre, um Bodensetzungen zu vermeiden. Die positive Nachricht, die Himmelmann und Bücker in diesem Zusammenhang verkündeten: Trotz der baulichen Verzögerungen liege die Kostensteigerung derzeit unter fünf Prozent für die Maßnahme.

Letzte Asphaltschicht erst in ein paar Jahren

Und noch etwas Positives: Die gewonnen Erkenntnisse aus der aktuellen Baumaßnahme haben Konsequenzen für den noch anstehenden zweiten selbstständigen Bauabschnitt zur Erschließung des Baugebiets „In de Brinke“ zwischen der Kreuzung „In der Feldmark/Im Leinenfeld und dem Kreisel Richtung Milte. Hier wird der Kanal demnächst (der Zeitpunkt ist noch offen) in geschlossener Bauweise in dem dort vorhandenen Grünstreifen verlegt. Es gibt dafür Start- und Zielgruben, von denen aus der Kanal durch das Erdreich gepresst wird, so dass die verkehrliche Einschränkung gering gehalten werden soll.