Stadt sucht Statisten für Pest-Tote

Die Hanse auf die Straße gebracht: Für eine historisch informative und szenisch spannende Theateraufführung im Rahmen des Westfälischen Hansetages (18./19. Mai) sucht die Stadt noch Statisten, die in die Rolle der Pest-Toten schlüpfen. Die Geschichte: 20 Laiendarsteller aus Warendorf und Umgehung unterstützen Kaufmann Hudepohl und Bettlerin Stina dabei, den Mord am Tuchhändler Sudholt zu klären.

Zuschauer werden eingebunden

Die Zuschauer werden mit eingebunden. Das Schauspiel spielt im historischen Ratssaal, auf dem Kirchplatz von St. Laurentius und zieht sich weiter durch die Gassen der Altstadt. Die Akteure tragen historische Gewänder, zur Verfügung gestellt von den Städtischen Bühnen Münster. „Wir suchen noch Leichen“, warb Kulturamtsleiter Horst Breuer gestern für die Statistenrollen. Aufführungen sind am Samstag und Sonntag jeweils um 12.30 Uhr und 15.30 Uhr ab Historischem Rathaus.

Die Theateraufführung ist aber nur ein Punkt im prall gefüllten zweitägigen Veranstaltungsreigen zum Westfälischen Hansetages. Aktuell bilden 49 Städte den Westfälischen Hansebund, 40 davon präsentieren sich beim Westfälischen Hansetag in Warendorf. Traditionell findet die Delegierten-Jahreshauptversammlung in der Stadt statt, die den Hansetag ausrichtet. 100 Gäste erwartet Warendorf zur Delegierten-Konferenz.

Feierliche Eröffnung des Hansetags ist am Samstag, 18. Mai, um 12 Uhr auf der Marktplatzbühne. Die gesamte Stadt wird zwei Tage lang bespielt: Mittelaltermarkt in der östlichen Altstadt. Alte Handwerkskunst, Tuch- und Garnhändler, Händler, die Seelenheil und Ablass versprechen – deftige Gastronomie (Schweinebräterei) – zwischen Kirchplatz, Kloster und Schweinemarkt begegnet man allerlei „Gauklerpack“, dargeboten von „DubiWa“.

Hafenmeile am Lohwall

Der Obere Lohwall wird zur Hafenmeile mit Segelschiff als Bar. Tagsüber präsentieren sich auf dem Hansemarkt die teilnehmenden Hansestädte, die nicht nur mit ihren Tourismusbüros vertreten sind, sondern auch Gruppen und Vereine für Darbietungen nach Warendorf entsenden. Live-Musik, Shanty-Festival mit Shanty-Chören aus der Region, Illumination mit Einbruch der Dunkelheit am Rande des Emskolks und Feuershow ab 22.30 Uhr – die Attraktionen führen von der Linnenweise über den Oberen Lohwall, über die Emsbrücke in die Historische Altstadt. Unterwegs immer wieder Improvisationstheater und Walking-Acts, Hotspots des Mittelaltermarktes sind der St. Laurentius-Kirchplatz, der Schweinemarkt und der Parkplatz Molkenstraße.

Handel früher und heute – die Gewerbeschau auf dem Unteren Lohwall (Linnenwiese) bettet sich hervorragend in den Hansetag ein. 60 Aussteller, fast alle aus Warendorf, demonstrieren hier in zwei Zelten und auf dem Außengelände ihre Leistungskraft. Das in diesem Jahr nur zwei Zelte gefüllt werden konnten, so Bürgermeister Axel Linke bei der gestrigen Pressekonferenz, sei nicht mangelndes Interesse, sondern den vollen Auftragsbüchern der Gewerbetreibenden zuzuschreiben. Was allerdings auffällt: Aus der Ortsteilen sind keine Standbeschicker vertreten. Der Eintritt zur Gewerbeschau ist frei.

Das gilt übrigens auch für den Besuch des Hansetages. In einem Extrazelt auf der Linnenwiese werden die Gäste des Hansetages bewirtet. Auf der Linnenwiese selbst stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die Stadt einen kostenlosen Bus-Shuttle-Service von den Parkplätzen der Sportschule der Bundeswehr an der Langen Wieske bis zur Linnenwiese an.

Stadtführungen zur hanseatischen Vergangenheit

Wer sich auf die Spuren der hanseatischen Vergangenheit Warendorfs begeben möchte, hat dazu bei einer Stadtführung am Samstag und Sonntag jeweils um 11 und um 14 Uhr Gelegenheit. Es gibt neue Informationen über die Schiffbarkeit der Ems, Packhäuser an der Kolkstiege und den alten Hafen im Emskolk. Die Gästeführer werden über Kaufleute berichten, die Warendorf verließen und deren Nachkommen bedeutende Ämter in der „Dudeschen Hanse“ übernahmen. Ein Name, der dabei genannt wird: die Lübecker Familie „de Warendorp“.

Am Hanse-Sonntag öffnen die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr. Feierlicher Abschluss des Hansetages in Warendorf ist um 17 Uhr. Dann wird Bürgermeister Axel Linke die Hansefahne an die Stadt Hattingen übergeben, die den nächsten Westfälischen Hansetag ausrichtet.