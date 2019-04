Sie sind bequem, halten warm, sie scheuern nicht, sie müssen nicht gebügelt werden, an ihnen kann kein Knopf abfallen und sie sind treue Begleiter in Zeiten von Gewichtsschwankungen. Die Rede ist von der Jogginghose, seit Jahren aus Popkultur und High Fashion nicht mehr wegzudenken. Doch sie sind auch verpönt. An einer Schule in NRW jedenfalls. An der Realschule Süd in Bad Oeynhausen müssen sich die knapp 500 Schüler „angemessen kleiden“. So steht es in der Schul- und Hausordnung. Die Schulleitung hat jetzt den Schlabberlook verboten und die Jogginghose aus den Klassenzimmern verbannt. Dresscode vor dem Eintritt ins Klassenzimmer. Begründung der Schulleitung: „Wir müssen die Schüler auf das Berufsleben vorbereiten, da gehört angemessene Kleidung einfach dazu.“ Die Lehrer hätten den Anblick nicht mehr ertragen. Die Schulkonferenz gab ihr O.K.

An den weiterführenden Schulen in Warendorf gibt es keinen Dresscode, ist die Jogginghose kein Thema. Wenngleich sich Marlis Ermer, Schulleiterin des Gymnasium Laurentianum, beim Anblick mancher Mädchen in bauchfreiem Top und Spaghetti-Trägern bei zwei Grad Morgentemperatur schon fragt: „Muss die Schülerin eine Hitze haben und ist die nächste Erkältung nicht vorprogrammiert?“ Aber das sei ihre persönliche Meinung, die Jogginghose im Klassenzimmer sei an ihrem Gymnasium kein Thema. Bei den derzeitigen Mottotagen dominiere allerdings der Schlabberlook, seien am Mittwoch und Donnerstag viele Schüler in Trainingsanzügen zu sehen gewesen – doch das sei dem Mottospaß geschuldet und nicht alltäglich. Gleiches bestätigte das Augustin-Wibbelt-Gymnasium: „Die Jogging-Mode ist schon wieder vorbei“, heißt es aus dem Sekretariat. Nur bei den Mottotagen seien Schüler in neonfarbenen Jogginghosen zu sehen gewesen. Also kein Thema. Auch Gertrud Korf, Schulleiterin der Städtischen Gesamtschule, werde keine Kleiderordnung einführen. Niemand lerne besser, weil er bestimmte Kleidung trägt. Auch hier sei die Jogginghose kein Thema.

Uta Schmitz-Molkewehrum, Leiterin des Mariengymnasiums, hat vom Dresscode der Realschule in Bad Oeynhausen gehört. Ihres Wissens nach sei das Thema dort nicht allein die Jogginghose, sondern dass die Schüler im allgemeinen „schludrig“ zur Schule gekommen seien. Und dem habe die Schulkonferenz, die sich aus Eltern, Schülern und Lehren zusammensetzt, einen Riegel vorgeschoben. Jogginghosen, so die Warendorfer Schulleiterin, werde sie an ihrem Gymnasium nicht verbieten lassen und seien auch kein Thema. „Unsere Schüler sind gut gekleidet, der Schule angemessen.“

Und wie sieht es mit der Jogginghose in der Bischöflichen Realschule aus? „Die Schulleitung möchte keine Stellungnahme dazu abgeben“ heißt es aus dem Sekretariat.