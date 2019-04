Bewährtes und Neues

Das fängt ja gut an: Ausgerechnet „Schiffbruch mit Zuschauer“ heißt das Stück, mit dem das Improtheater RatzFatz.de den weltlichen Teil des Krüßingfestes am Freitag, 3. Mai, 20.30 Uhr, eröffnet. Doch Achim Hensdiek, einer der Hauptorganisatoren im Arbeitskreis Kultur und Tourismus, der das weltliche Programm verantwortet, ist überzeugt, dass er mit der Verpflichtung des Impro-Theaters aus Münster alles andere als Schiffbruch erleiden wird: „Das ist die Champions League der Impro-Theater.“ Wie in den Vorjahren, als das Malteser Fausttheater den Auftaktabend bestritt – weil es sich zurzeit neu aufstellt wurde ein neuerlicher Auftritt in Freckenhorst im Februar überraschend abgesagt, ist der illuminierte Kreuzgang Schauplatz des Geschehens.

Ein Novum in der Geschichte des Krüßingfestes ist eine Ausstellung, die bereits am Nachmittag in der Bücherei am Stiftsmarkt eröffnet wird. Grundschulleiter Guido Stricker und Büchereileiterin Sabine Termeer haben alle Grundschüler eingeladen, Geschichten über das Freckenhorster Kreuz zu schreiben, das, so die Vorgabe, verschwunden war und nun wieder aufgetaucht ist. 34 von etwa 90 Schülern haben mit Begeisterung mitgemacht. Ihre Werke werden in der Ausstellung, die Doris Kaiser um 15 Uhr eröffnet, zu sehen sein. Außerdem in den Wochen nach dem Krüßingfest sowie am Krüßing-Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Auch am Samstag werden zunächst die Kinder im Fokus stehen, wenn um 14 Uhr auf dem Kirchplatz der Kindertrödelmarkt beginnt. Anmeldungen nimmt ab sofort Gaby Dühlmann, ✆ 0 25 81 / 4 47 35, gaby-duehlmann@web.de, entgegen. Um 15.30 Uhr lädt die Werbegemeinschaft zum Maibaumaufstellen ein. Aus Sicherheitsgründen werde der Maibaum bereits am Samstagmittag aufgestellt, am Nachmittag, erläuterte Alfred Heine vom Aktivkreis Freckenhorst, gehe es nur noch darum, den Kranz hochzuziehen, musikalisch begleitet vom Spielmannszug Freckenhorst. Um 16.30 Uhr beginnt am Bierstand die Happy Hour. Ab 17 Uhr wird zu Musik und Tanz, Wein und Bier in die Mailaube eingeladen. Für Musik sorgt DJ Rainer Flamme aus Hannover.

Am Sonntag um 12.30 Uhr beginnt der neunte Kunstmarkt mit 38 Ausstellern auf dem Kirchplatz. Neben Kunstwerken aller Art wird dort auch Kulinarisches geboten. Es gibt Spargel, Kaffeespezialitäten und – wie in jedem Jahr – Erdbeer-Bowle. Die Bäckerei Averhoff serviert Kaffee und Kuchen im Kreuzgang.

„Träume aus Chrom und Stahlblech“, darunter ein Ford Mustang aus dem Jahr 1968, im Besitz von Kai Cousineau, werden ab 13.30 Uhr auf dem Kirchplatz zu sehen sein. Hörnerklänge erklingen ab 14.30 Uhr in der Stiftskirche. Die Jagdhornbläser des Hegerings um Markus Schräder bereiten sich seit Monaten darauf vor. Sie werden Einblick in ihr Repertoire geben und nicht etwa Jagdsignale, sondern konzertante Musik spielen. Michael Kraß bietet ab 15.45 Uhr Glockenturm-Führungen für Kinder an, Friedel Rose teilt sein enormes Wissen über die Stiftskirche mit Teilnehmern einer Führung durch das Gotteshaus (16.15 Uhr).

Nach der Verlosung der von allen Kunstmarkt-Ausstellern gestifteten Kunstwerke, darunter Willi Wienströers Feuerblume (17.30 Uhr), beginnt ein Dämmerschoppen mit dem Berittenen Fanfarenzug am Wein- und Bierstand. Das weltliche Programm klingt am Montag ab 17 Uhr im Biergarten auf der Kirmes aus.