Schätze, Fake News und ein Weihbischof

Ungeachtet immer noch herrschender Ressentiments, derer sich Konrad Schenke , Mitglied des Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst, und Pfarrdechant Manfred Krampe bewusst sind, soll auch in diesem Jahr der kirchliche Teil des Krüßingfestes ganz im Zeichen der Ökumene stehen. Zum nunmehr dritten Mal wird sich eine der vier Segensstationen während der sonntäglichen Prozession (5. Mai, 8.35 Uhr) daher an der Pauluskirche befinden.

Für das sich anschließende Festhochamt in der Stiftskirche (10.45 Uhr) hat Pfarrdechant Manfred Krampe einen besonderen Gast eingeladen. Festprediger und Zelebrant wird Weihbischof Wilfried Theising, Vechta, sein. Der ehemalige Weihbischof von Xanten steht seit 2016 an der Spitze des Offizialats in Vechta. Dieses nimmt die bischöfliche Amtsgewalt für den niedersächsischen Teil der Diözese Münster wahr. Das sei, so Krampe während der Pressekonferenz zum Krüßingfest, „eine kirchenrechtlich weltweit einmalige Konstruktion“.

Musikalisch gestaltet wird das Festhochamt vom Pfarrcäcilienchor und den Solisten Sophie Richter (Sopran), Ina-Susanna Hirschfeld (Alt), Stephan Hinssen (Tenor) und Raimonds Spogis (Bass). Wie im Vorjahr führen Chor und Solisten die Messe in D-Dur op. 86 von Antonín Dvořák auf, allerdings, wie Dr. Gunter Tönne erläuterte, in der vom Komponisten ursprünglich erstellten Fassung mit Orgel-Begleitung. Die Orgel spielt Christian Bettels aus Münster.

Ausklingen wird der Krüßing-Sonntag mit der Festandacht um 18.30 Uhr in der Stiftskirche. Am Montag, 6. Mai, wird ab 14.30 Uhr zu Gottesdienst mit Krankensalbung in die Stiftskirche eingeladen. Enden wird die Krüßing-Woche am Freitag, 10. Mai, mit der Abschlussprozession, die im Vorjahr aufgrund des Katholikentages in Münster ausgefallen war. Die Prozession beginnt um 17 Uhr in der Bauerschaft Flintrup.

Kunstschätze aus 1000 Jahren (5. Mai ab 12.30 Uhr) sind diesmal nicht nur in der Stiftskammer zu sehen. Weil der Thiatildisschrein in diesem Jahr 350 Jahre alt wird, soll das Augenmerk der Stiftskirchen-Besucher am Krüßing-Wochenende auf diesen besonderen Schatz gelenkt werden.

In Zusammenarbeit mit der Pfarrei St. Bonifatius & St. Lambertus organisiert die Landvolkshochschule zum Krüßingfest erneut einen Vortrag. Am Montag, 6. Mai, 19 Uhr, wird in der LVHS Klaus Prömpers, Wien, langjähriger Leiter der ZDF-Studios in Brüssel, Wien und New York, zu Gast sein. Im Zeitalter von „alternativen Fakten“ und „Fake News“ fragt er: „Bedrohen die sozialen Netzwerke die Demokratie und damit die Europawahl?“ Drei Wochen vor der Europawahl, die vom Brexit und dem Wiedererwachen des Nationalismus in vielen europäischen Ländern geprägt ist, könne ein kritischer Blick auf die Auswirkungen der sozialen Medien auf die Entwicklung unserer Demokratie nicht schaden, befand LVHS-Direktor Michael Gennert in der Pressekonferenz. Der Eintritt beträgt sieben Euro.