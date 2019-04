Eröffnet wird die Kirmes am Samstag, 4. Mai, um 15 Uhr durch Bürgermeister Axel Linke und dessen Stellvertreterin Doris Kaiser , Pfarrdechant Manfred Krampe und Pfarrer Stefan Döhner.

Anstelle des Luftballon-Wettbewerbs wird es erstmals eine Verlosung geben. Jedes Kind erhält ein Lebkuchenherz, auf dessen Rückseite sich eine Glücksnummer befindet. Noch während der Kirmeseröffnung werden die Glücksnummern gezogen. Neben den drei Hauptgewinnen – Pakete für Freifahrten – gibt es verschiedene andere Preise, darunter einen überdimensionalen Teddy. Der älteste Gast darf sich über einen Präsentkorb freuen. Für alle Kinder gibt es je ein Freigetränk und anschließend Freifahrten für alle.

Am Sonntag beginnt die Kirmes, auf der sich neben der Raupenbahn verschiedene Kinderkarussells drehen – der Betreiber des bereits gebuchten „Scheibenwischers“ hatte am Mittwochmorgen abgesagt, ein adäquater Ersatz wird noch gesucht – um 12 Uhr. Und am Montag, dem Familientag, beginnt das Kirmestreiben um 15 Uhr. Alle Fahrgeschäfte, aber auch viele andere Stände warten dann mit Aktionen auf. Unter anderem kursieren Wert-Coupons, die ihren Besitzern zwei Karussellfahrten zum Preis von einer garantieren.

Um die Kirmes für Familien attraktiver zu gestalten, hatten die Mitglieder des Krüßing-Arbeitskreises schon im vergangenen Jahr an einem Zusatzprogramm gearbeitet und ein Kasperltheater verpflichtet. In diesem Jahr haben sie, in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein und den Schaustellern, den renommierten Kinderliedermacher Christian Hüser eingeladen. Ab 15 Uhr tritt er mit seinem 60-minütigen Programm „Lachen tut gut“ auf dem Kirchplatz vor der Stiftskirche auf (der Eintritt ist frei). Um 17 Uhr werden auf der Bühne, die erstmals zwischen Petrikapelle und Kirchplatz stehen wird, die Gewinner des Krüßing-Quiz ermittelt. Die Flyer mit den Quiz-Fragen – diesmal müssen Schriftzüge von Ladenlokalen ergänzt werden – sind vor den Ferien in der Grundschule verteilt worden.

Die Preise – darunter Zuschüsse zur Klassenkasse, Eis- und Kino-Gutscheine – werden vom Raiffeisen-Markt, der Sparkasse Münsterland-Ost und dem Eiscafé Bohne zur Verfügung gestellt.