Von Montag bis Freitag feierten viele Abiturienten ihre Mottowoche. Verkleidet ging es in den Unterricht, nach der Schule wurde dann im Emsseepark gefeiert. „Wir haben den Platz jeden Tag relativ ordentlich hinterlassen“, sagt Thomas Linnenbank, Stufensprecher am Gymnasium Laurentium und erklärt: „Wir haben im Vorfeld sogar beim Ordnungsamt nach zusätzlichen Mülltonnen gebeten.“ Die seien allerdings nie aufgestellt worden.

Müll in Säcken verstaut

Trotzdem habe man den Müll in Säcken nach jedem Tag eingesammelt. Auch nach dem Freitag, an dem zeitweise über 500 Schüler aller Schulen im Emsseepark gefeiert haben. „Wir haben sogar den Müll der AWG- und MGW-Schüler mit weggeräumt“, sagt Thomas Linnenbank.

Nach Mottowoche: Emsseepark voller Müll 1/7 Kein schönes Bild am Samstagmorgen: der Warendorfer Emsseepark war völlig zugemüllt. Foto: Jonas Wiening

Das Engagement der Laurentianer im Vorfeld konnte Markus Rompusch vom Ordnungsamt bestätigen. Auch deshalb war er am Samstag etwas verwundert, dass er von der Polizei die Mitteilung vom völlig zugemüllten Emsseepark erhielt. „Ich habe Scherben und gefährliche Gegenstände weggeräumt. Der restliche Müll wird am Montag vom Bauhof weggeräumt“, so Rompusch.

„Es ist wohl am Freitag ein Pfandflaschensammler im Park gesehen worden, wie er unsere Säcke wieder aufgerissen hat und den Müll überall verteilt hat“, erklärte Thomas Linnenbank, der am Samstagmorgen zahlreiche verwunderte Nachfragen erhielt.

Spontane Aufräumaktion

Obwohl sich die Schüler des Laurentianum keiner Schuld bewusst waren, beschlossen sie kurzerhand sich am Samstagnachmittag im Emsseepark zu treffen, um erneut den gröbsten Müll zu beseitigen.