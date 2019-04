Die Wetterprognose für Ostersonntag könnte nicht besser sein: Sonne und Temperaturen über 20 Grad sagen die Wetterfrösche voraus. Ideale Bedingungen für Meister Lampe und die kollektive Ostereiersuche von den Westfälischen Nachrichten und Warendorfer Stadttourismus. Die Veranstalter rechnen mit 800 bis 1000 kleinen und großen Osterhasenfans. Der Hase im Kostüm ist ebenfalls wieder bei der Ostereiersuche dabei und lässt sich bereitwillig alleine oder mit Kindern fotografieren.

Nichts wie ran an die Eier: Kaum ist das Gelände freigegeben, suchen die kleinen und großen Osterfans das Gelände am Emssee ab. Neu ist in diesem Jahr ein Extra-Bereich, in dem die Kinder alleine (ohne Eltern) auf Ostereiersuche gehen können. Und während die Kleinen mit mitgebrachten Körbchen im geschützten Bereich auf Ostereiersuche gehen, gönnen sich die Eltern eine Auszeit bei Kaffee,

Kuchen und Kaltgetränken. Bis 16 Uhr darf hinter Bäumen und Büschen gesucht werden. Niemand geht leer aus. Der Osterhase und seine Helfer verstecken die Eier immer wieder neu.

Eingebettet ist die Ostereiersuche in ein buntes Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Tattoos und Glitzerbildchen, Ballonkünstler, Buttonmaschine und Mitmachspielen.

Das Gelände, in dem sich der Osterhase aufhält, ist leicht zu finden. In unmittelbarer Nähe des Piratenspielplatzes am Nordufer des Emssees hat Meister Lampe Eier und Schokohasen versteckt. Helfer sperren ab 12 Uhr das Gelände ab. Unterstützung geben die WN-Hostessen. Spaziergänger können den Emssee aber weiter nutzen.

Also: Suchen Sie mit Warendorf-Marketing und den Westfälischen Nachrichten Ostereier und genießen Sie einen Ostersonntag in Warendorf – bei sonnigem Wetter.