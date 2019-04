Der Arbeitskreis „Historische Bildstöcke und Wegekreuze“ im Rotary Club Warendorf hat Beiträge Warendorfer Historiker ( Wilhelm Veltmann , Uta Webbeler, Wilhelm J. Fleitmann, Rudolf Schulze, Franz Rohleder) zur Geschichte der Warendorfer Hanse in einem 100 Seiten umfassenden Band zusammengetragen. In diesen Beiträgen wird die Geschichte der Hanse beschrieben und an die Familien „de Warendorp“ erinnert, die aus Warendorf stammen und sich im gesamten Ostseeraum angesiedelt haben. Auslöser für diesen neuen Band des Arbeitskreises war unter anderem die Verleihung der Zuhorn-Plakette an den ehemaligen Dechanten Walter Suwelack, der der Motor des Arbeitskreises Historische Bildstöcke und Wegekreuze ist und auch federführend an der Erstellung des kleines Buches mitgewirkt hat. Beleuchtet werden auf den 100 Seiten die Verhältnisse der Stadt Warendorf und deren Bürger zu Zeiten der Hanse zwischen den Jahren 1250 und 1650. Und so sei die Herausgabe des Bandes auch ein Dankeschön an die Stadt und den Heimatverein für die Verleihung der Wilhelm-Zuhorn-Plakette, so Suwelack. Und er verrät: „Der nächste Band ist bereits in Arbeit. Darin geht es um die Wohltätigkeitsanstalten, die Armenhäuser der Stadt.“

Die Beiträge zur Geschichte der Hansestadt sind rechtzeitig im Vorfeld des 36. Westfälischen Hansetages erschienen, den die Stadt am 18. und 19. Mai ausrichtet. Käuflich zu erwerben ist das Büchlein bei den Zusammenkünften des Arbeitskreises immer donnerstags um 11 Uhr im Bistro Engelchen und am Stand der Touristinformation beim Westfälischen Hansetag.