Jetzt ist die Katze aus dem, Sack: Sascha Demant , von Beruf Familienpfleger, übernimmt die Bar Barossa. Der Frontmann von Warendorfs Kultband „Wine & Dine“ gibt der Lounge-Bar an der Laurentiusstraße einen neuen Namen: Aus Bar Barossa wird „One“.

Seinen Beruf will Sascha Demant keineswegs an den Nagel hängen: „Von Beruf bin ich Familienpfleger und das wird auch so bleiben.“ Die Übernahme war bis Samstagabend vom bisherigen Besitzer Zoran Marjanovic geheim gehalten worden. Mit einem neuen Konzept möchte Demant auch viele neue Fans und Besucher für das „One“ gewinnen. Es soll attraktiver und abwechslungsreicher werden; und das will er mit vielen Live-Acts und Bandauftritten erreichen. Am Samstag spielte die Band „Millrock“.

„Es wird rockiger und abwechslungsreicher“, verspricht Sascha Demant. Mit dem neuen Konzept möchte er gleich mehrere Generationen ansprechen.

Seit mehreren Tagen rankten sich Gerüchte um die Clubkneipe „Bar Barossa“: Geht es weiter oder stirbt erneut ein Traditionslokal?

Keine Sorge: Es geht weiter. Zoran Marjanovic freut sich darüber. Am Karsamstag standen der alten und der neue Betreiber gemeinsam hinter der Theke.

Der Besitzerwechsel war eingebettet in das Konzert von „Millrock“. Leider fanden nicht so viele Besucher den Weg in die Bar, was sicherlich an den Osterferien und dem schönen Wetter lag.

Doch das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Die da waren erlebten ein tolles Konzert (der Eintritt war übrigens frei). Millrock-Frontfrau Caro Gresshoff heizte den Besuchern ordentlich ein. Unterstützt wurde sie am Schlagzeug von Dennis Friemel, am Bass von Theo Druffel und an den Gitarren von Finn Peters und Theo Westarp.