Meister Lampe trifft Königin

Damit hatte Meister Lampe nicht gerechnet: Warendorfs erste Schützenkönigin Johanna Lehmkühler und ihr „Prinzgemahl“ Dimitri Umanski überraschten den Hasen im Kostüm bei der Ostereiersuche am Ostersonntag am Emssee. Small talk am Ostereierkörbchen. Natürlich ging es ums Wetter, aber auch um die Aufnahme der Königin ins Corps der alten Könige. Kommentar der Königin: „Beides super“. Die Sonne lachte dann auch mit dem Osterhasen – der im richtigen Leben Richard Berger heißt und Schüler des Mariengymnasiums ist – um die Wetter, als am Ostersonntag die Ostereiersuche von Westfälischen Nachrichten und Warendorf Stadttourismus im Emsseepark eröffnet wurde. Es waren über Tausend kleine und große Osterfans, die bis 14 Uhr vor den Absperrbändern ausharrten, um sich dann auf die 3000 von Meister Lampe versteckten Eier und Schoko-Süßigkeiten zu stürzen. Der Osterhase musste sich sputen, um nicht von den Kindern überrannt zu werden. Bei Temperaturen über 20 Grad war die Ostereiersuche ein ideales Ausflugsziel für die ganze Familien. Die fleißigen Helfer des Osterhasen konnten gar nicht so schnell nachlegen, wie die versteckten Eier gefunden waren. Es gibt Traditionen, für die man nie zu alt ist.

Eingebettet war die Eiersuche in ein buntes Rahmenprogramm. Der Hase im Kostüm bleibt der Renner der Ostereier-Aktion. Bereitwillig ließ er sich alleine oder mit Kindern fotografieren. Wer mochte, konnte sich von Mandy Brahm ein Glitzer-Tattoo auf Oberarm, Hand oder Wade sprühen lassen. Nebenan hatte Ballonkünstler Benedikt Brahm alle Hände voll zu tun. Die Schlange riss nicht ab. Daneben gab es viele Mitmach-Spiele. Und für Kaffee und Kuchen sorgte das Theater-Café. Seit Jahren zieht die gemeinschaftliche Suchaktion mehrere Hundert Osterfans in den Emsseepark. Junge Besucher durften sich erstmals, also ohne Eltern oder Großeltern, in einem für sie vorgesehenen Bereich auf die Suche begeben. Und das galt als sicher: So gut die Verstecke des Osterhasen auch waren, früher oder später fanden die Kinder jedes bunte Ei.