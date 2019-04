Neue, schlimme Nachrichten aus Mosambik erreichten jetzt die Warendorfer Kinderhilfsorganisation „Aktion Kleiner Prinz“. Seit der Zyklon „Idai“ große Landstriche in Mosambik verwüstet hat, sind zwar diverse Hilfsaktionen gestartet worden, aber das Elend ist noch immer riesig, schreibt der „Kleine Prinz“.

Auf den aktuellen Fotos sei zu sehen, dass gerade die Kinder bittere Not leiden. Michael Quinckhard , Vorsitzender der Aktion Kleiner Prinz, ist erschüttert: „Wir müssen die Kinder schnell aus dem Schmutz holen, sie vor Verwahrlosung schützen, indem wir wieder Struktur und Sicherheit in ihren Alltag bringen.“

Im Vorstand sei einstimmig beschlossen worden, dass man in Zusammenarbeit mit der weltweit agierenden „San Egidio-Gemeinschaft“ eine provisorische Zeltschule errichten will. „Lehrer und Erzieher könnten dann mit ihrer Arbeit beginnen, sodass die Kinder wieder einen geregelten Tagesablauf und zuverlässigen Unterricht bekommen. In hygienischer und sauberer Umgebung sind sie dort besser vor ansteckenden Krankheiten geschützt.“

Außerdem umfasse dieses Projekt auch ein Ernährungsprogramm, denn viele Kinder hungern.

Wenn die regulären Schulgebäude wieder hergerichtet sind, sollen auf dem gleichen Gelände Übernachtungsmöglichkeiten für Straßenkinder geschaffen werden. Quinckhard: „Sie können dort in Sicherheit schlafen und die sanitären Anlagen nutzen. Viele Kinder haben in der Naturkatastrophe ihre Eltern verloren und sind jetzt ohne Beistand. Es fehlen auch dringend benötigte Medikamente und Nahrungsmittel – die Cholera hat sich ausgebreitet!“

Die Aktion „Kleiner Prinz“ ruft dringend zur Spendenaktion auf:

Wer diesen Kindern helfen möchte, kann unter der Kontonummer DE 46 4005 0150 0062 0620 62, Stichwort „Kinderarche Mosambik“, spenden.