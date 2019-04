Gestern standen sie noch in einer Scheune auf dem Hof von Bernd Sendker in Walgern, und schon heute werden sie in der Wallfahrtskirche St. Josef im polnischen Boleslawow (früher Wilhelmsthal) sowie in kleinen Kirchen und Kapellen im Umland, darunter auch im benachbarten Tschechien, aufgestellt: 30 Kirchenbänke aus der Stiftskirche.

Im Zuge der Orgelrenovierung hatte der Kirchenvorstand 2015 beschlossen, auf die aus den 60er-Jahren stammenden Bänke im nördlichen Seitenschiff dauerhaft zu verzichten. Im Grunde habe man sie nur zu Weihnachten gebraucht, bemerkt Pfarrdechant Manfred Krampe . Aber selbst dann reiche es, ein wenig zusammenzurücken. „Die Ästhetik der Architektur der Stiftskirche kommt nun wesentlich besser zum Ausdruck. Es ist eine begehbare Achse zwischen dem Freckenhorster Kreuz im Kreuzhaus und dem Taufstein entstanden. Unsere wichtigsten Kunstgegenstände haben dadurch eine direkte Verbindung bekommen“, freut sich der Geistliche.

Auch bei den Gläubigen sei das gut angekommen, weiß Bernd Sendker, bei dem die Bänke eigentlich nur vorübergehend eingelagert werden sollten: „Nun sind ein paar Jahre daraus geworden.“

Dass die Bänke jetzt in Kirchen und Kapellen im polnisch-tschechischen Grenzgebiet, dort wo Nordböhmen und das Glatzer Bergland aufeinander treffen und wo bei Außentemperaturen von 18 Grad minus wintertags schon mal der Messwein gefriert, ein neues Zuhause gefunden haben, ist August Finkenbrink zu verdanken. Bei der Lektüre der Kirchenzeitung erfuhr er, dass der Ostbeverner Pastor Daniel Kostowski, selbst aus dem Glatzer Bergland stammend, den Transport des ausrangierten Mobiliars der renovierten St.-Ambrosius-Kirche nach Niederschlesien organisiert hatte. Prompt nahm der Kirchenvorstand Kontakt zu Kostowski auf.

Gestern nun wurden die Bänke, zusammen mit einer alten Orgel aus St. Ambrosius Ostbevern und weiteren Bänken aus einer Kirche in Harsewinkel in zwei Transportern verstaut, um die 900 Kilometer lange Reise nach Niederschlesien anzutreten. Einige Bänke hat Pastor Krzysztof Kauf, der den Transport begleitete, einem tschechischen Kollegen, mit dem er eng zusammenarbeitet, versprochen.

Wenn die Freckenhorster Kirchenbänke nun an Gemeinden in Polen und Tschechien verschenkt würden, zeige das auch die Solidarität zwischen Kirchengemeinden, die zur Weltkirche gehörten, findet Manfred Krampe, froh darüber, dass die Bänke nicht in „irgendeiner Keller-Bar“ enden.