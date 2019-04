„Schmuckkästchen“ mit Überraschungen

Wechselnde Ausstellungen, Lesungen, Workshops, Musikabende und Gartenfeste – Rosemarie Friederichs hat viele Ideen. Und sie hat viel Platz dafür. Die Museumsmeile in der Oststraße ist um ein „Schmuckkästchen“ reicher geworden. Im Erdgeschoss des klassizistischen Bürgerhauses mit der Hausnummer 21 (erbaut Ende des 19. Jahrhundert), das Rosemarie Friederichs im Jahre 2017 von dem Rechtsanwalt und Notar Wolfram Enders erwarb, eröffnet sie im Mai ihre neue Galerie – als Ergänzung zum Konzept des Heinrich-Friederichs-Museums. Rosemarie Friederichs hat in den vergangenen Jahren viel zur Belebung der Oststraße beigetragen. Ende 2018 musste sie die angemietete Museums-Galerie im ehemaligen Geschwister-Schmeddinghoff-Haus (Oststraße 45) verlassen, weil das Haus an einen anderen Interessenten verkauft worden war. Sie kaufte das Haus an der Oststraße 21 und baute es im Erdgeschoss zu einer Galerie um. Und sie traute ihren Augen kaum, als sie die abgehängten Decken entfernte: zum Vorschein kamen Stuckdecken.

Schnell fand Rosemarie Friederichs Unterstützer für ihre Galerie: die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser und Astrid Wesserling, die neue Vorsitzende des Warendorfer Kunstkreises. Neben wechselnden Ausstellungen wird der Kunstkreis künftig die Räume für Workshops und eigene Ausstellungen von Mitgliedern nutzen. Wesserling, die selbst malt, nennt es: „Kunsttreffs mit Eigentätigkeit.“ Der Kunstkreis möchte niemanden Konkurrenz machen, auch sollen die Ausstellungen im Historischen Rathaus weiterhin stattfinden. Hier hätten die kreativen Köpfe des Kunstkreises die Möglichkeit, sich zu entfalten und sich auszutauschen. Das Ambiente: vier Meter hohe Räume mit Stuckdecken und ein Garten, der zum Verweilen einlädt – bessere Voraussetzungen gibt es nicht, geraten die drei Frauen ins Schwärmen. Und Doris Kaiser gesteht: „Hier würde ich sofort einziehen.“

Die erste Ausstellung ist bereits terminiert: am 18. und 19. Mai, passend zu den Hansetagen in Warendorf, stellt der heimische Künstler Dr. Winfried Totzek seine Arbeiten aus. Rosemarie Friederichs: „Den Kontrast zwischen altem Gemäuer und moderner Kunst finde ich spannend. Ich freue mich auf die Vernissage.“ Und die Besucher dürfen sich nicht nur auf spannende Werke des Künstlers, sondern auch Kleinigkeiten vom Grill freuen.