„Grüne Emsinsel“ oder „Wohnen am Wasser“: Es gibt viele Pläne zur Emsinsel, getan hat sich aber bislang noch nichts. Jetzt will ein Freckenhorster neuen Schwung in die Planungsdebatte bringen. Nicht als Investor, sondern als Ideengeber. Sein siebenseitiger Projektvorschlag, der dieser Zeitung vorliegt, trägt den Namen „Altstadtzeile am Wasser“ und blickt auf den westlichen Randbereich der Emsinsel.

Es geht Dominik Plaschke um Warendorfs städtebauliche und touristische Weiterentwicklung. Dabei legt der Berufsschullehrer – nicht nur mit Blick auf seine drei Kinder – viel Wert auf Nachhaltigkeit. „Ich möchte dazu beitragen, dass sich Warendorf in eine schöne Richtung weiterentwickelt.“ Die Emsstadt habe für ihn noch mehr Potenzial, als das bisher genutzte. Warendorf könnte demnach als „Stadt am Wasser“ aufgewertet werden, in Analogie zum Stadtbild der Hansestadt Warendorf. „Somit geht es nicht um Architektur im modernen Stil“, erläutert Plaschke in seinem siebenseitigen Exposé, „vielmehr soll der Charakter Warendorfs als historische Altstadt betont werden.“

Kern seines Konzeptes ist ein möglichst breiter Verbindungskanal vom Emssee zur Ems, „damit ein Gefühl von Weite und Luftigkeit entsteht als wohltuend neuer Akzent zu den engen Straßen der Altstadt. Der Kanal sollte einen Durchfluss zur Ems haben, um die Wasserqualität sichern zu können.

Dominik Plaschke mit seinem Projektvorschlag – sieben Seiten stark.

Der Zugang zur Ems könnte aber schmaler als der Kanal sein und – bei Hochwasser – durch ein Schleusentor verriegelt werden. Für Plaschke wäre als Alternative auch ein „toter“ Kanal als Sackgasse vom Emssee denkbar, wenn eine echte Verbindung zur Ems aus Gründen des Hochwasserschutzes ausgeschlossen werden müsste. Mindestens 2,50 Meter sollte der Kanal tief sein und durch Steinmauern eingefasst werden.

Der Kanal würde nach den Vorschlägen des Freckenhorsters parallel zur Straße „Zwischen den Emsbrücken“ verlaufen, die bestehen bleibt. Östlich der Straße könnte sich eine breite, gepflasterte Hafenpromenade anschließen, die an den neuen Kanal grenzt.

Auch auf der gegenüberliegenden Seite sieht Plaschke eine Promenade. „Sie führt vom Breuelweg bis zur Ems und wird dann ems-aufwärts fortgesetzt. Der Bereich um das Hafenbecken sollte mit repräsentativen Laternen und Bänken zum Verweilen einladen.“

An der Kanalmole könnte es nicht nur einen Verleih für Ruder- und Tretboote geben, mit möglichem Ziel Emssee, sondern dort könnten auch kleine historische Boote als Blickfang fest vertäut werden.

Wohnen am Kanal ist für Dominik Plaschke ein weiterer Baustein der „Altstadtzeile am Wasser“. So schlägt der Freckenhorster vor, östlich an die parallel zum Kanal verlaufenden Promenade eine Häuserzeile anzuschließen – im Stil der Hansehäuser in Lüneburg oder im dänischen Tondern. „Die oberen Etagen der Häuser könnten als Stadtwohnungen – vielleicht auch als Ferienwohnungen – ausgebaut werden.“ Für das Erdgeschoss sieht er Cafés, Eisdielen, Bars oder Boutiquen vor. Auf der gepflasterten Promenade könnten Gastronomen Sitzgelegenheiten für die Gäste anbieten – als Ergänzung zur Gastro-Szene an der Emsstraße/Dreibrückenstraße. „Somit wäre das vorgesehene Wasserquartier eine ideale städtebauliche Verbindung zwischen Altstadt und dem nördlichen anschließenden Stadtgebiet sowie zum Emssee und Landgestüt als touristische Ziele“.

Auf seiner Planungsskizze hat Plaschke auch einen Stadtplatz vorgesehen. An diesem Platz sollten ebenfalls Häuser (auf der Skizze mit A, B und C gekennzeichnet) errichtet werden, mit kleinen Läden und Lokalen.