Als im Warendorfer Hafen noch gehandelt wurde

Die Ausstellung „Der ehrbare Kaufmann – Waren, Wege, Währungen“ wurde am Freitag, 26. April um 19 Uhr im Historischen Rathaus in Warendorf eröffnet. Sie beleuchtet die Warendorfer Stadtgeschichte in der Zeit der Hanse. Die Ausstellung der Altstadtfreunde in Kooperation mit der Stadt Warendorf hat dienstags bis freitags von 15 bis 17 Uhr und samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie am 18. und 19. Mai (Hansetag) von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Foto: Peter Sauer