Auf die Räder, fertig, los!

Der Wettergott war den Fahrradfreunden am Sonntag gut gesonnen. Bei strahlendem Sonnenschein machten sich über 100 Radfahrer aus den Ortsteilen auf den Weg nach Einen zum „Sattelfest“. Traditionell findet dieses jedes Jahr in einem anderen Ortsteil statt. Um 13.30 Uhr setzten sich Freckenhorster, Milter und Warendorfer in Bewegung und kamen gemeinsam mit den Hoetmarern um 14.45 Uhr im Ortskern von Einen an. Dort wurden sie bereits zum offiziellen Programm erwartet.

Angeführt von der Einradgruppe Müssingen und musikalischer Begleitung des Spielmannszuges St. Georg Müssingen fuhren die Radfahrer auf den Kirchplatz ein.

Begrüßt wurden sie vom Vorsitzenden des Heimatvereins, Hubert Kleinschnitker, der im Anschluss das Wort an Bürgermeister Axel Linke übergab, der bemerkte: „Es ist einfach großartig, dass die Ortsteile so zusammenkommen. Man merkt, wie lebendig das Dorfleben hier ist“. Linke hatte die Ehre, die letzte Schraube im Maibaum zu fixieren. „Gut das ich einen Akkuschrauber habe. Mir wird nicht mal zugetraut, eine einzige Schraube mit dem Schraubenzieher reinzudrehen“, scherzte er.

Sattelfest in Einen 1/18 Der Kirchplatz in Einen war diesmal Schauplatz des Sattelfestes. Foto: Rebecca Lek

Mit vereinten Kräften zogen die Mitglieder der Feuerwehr den Stamm hoch und verankerten ihn im Boden.

Bevor die Einradgruppe des SC Müssingen ihr Können präsentierte, stärkten sich die Besucher des Sattelfestes am Torten- und Kuchenbuffet im Pfarrheim. Mitglieder des Heimatvereins standen am Grill und boten Bratwurst an. Für die Kinder gab es die Möglichkeit sich kreativ auszutoben. Die Naturkindergruppe „Emsbande“ hatte Blumentöpfe besorgt, die erst bemalt und anschließend mit „Samenbomben“ bepflanzt wurden.

Gegen 16 Uhr ertönte ein Medley mit Phil-Collins-Liedern. Die Einradgruppe begann mit ihrer Vorstellung. Gleich drei Küren aus einem aktuellen Musicalprojekt wurden präsentiert.