Endlich hat das Suchen ein Ende! Geschäftsführer Josef Weil und Ansgar Nünning , Beisitzer, suchten die vergangenen anderthalb Jahre verzweifelt nach einem neuen Stadtbeauftragten. „Wir kennen viele Leute, aber es war nicht einfach, jemanden zu finden. Aber nun endlich haben wir eine gute Lösung gefunden“, berichtete Nünning Sonntagmorgen im Malteserhaus. Und die Lösung heißt Dirk Ohlmeyer . Er ist kein unbeschriebenes Blatt bei den Maltesern, ganz im Gegenteil, er ist bereits seit 35 Jahren Mitglied und hat in dieser Zeit bei den Maltesern die unterschiedlichsten Aufgaben erfolgreich übernommen.

Amtseintritt ist offiziell der 1. Mai, die Berufungsurkunde erhielt Ohlmeyer jedoch im Rahmen einer kleinen Feier bereits am Wochenende. Dr. Andreas Graf von Ballestrem, Finanzkurator des Malteser Hilfdienstes der Diözese Münster, übernahm die Übergabe. „Die Warendorfer Malteser ruhen in sich. Wir haben hier überaus engagierte und qualifizierte Leute. In der Diözese haben wir keine weitere Gliederung, die so viele Aufgaben erfüllt wie die Warendorfer“, berichtete Graf von Ballestrem. Hierüber freuten sich nicht nur die zahlreich erschienen ehrenamtlichen Helfer, sondern auch Dirk Ohlmeyer. „Es ist für mich eine Ehre, dieses Amt ausführen zu dürfen. Ich werde in große Fußstapfen treten, habe aber auch die große Unterstützung meiner Familie.“ Seine Hauptaufgaben sieht er darin, „den Laden zusammenzuhalten und das gute Betriebsklima aufrecht zu erhalten“. Bei 172 ehrenamtlichen Helfern eine enorme Aufgabe. „Wir sind froh, wieder einen Stadtbeauftragten zu haben. Seine Aufgaben mussten wir noch zusätzlich übernehmen und es ist schön, alles wieder auf drei Leute verteilen zu können“, berichtete Nünning.

Die Formalitäten wurden kurz gehalten, denn viele Helfer waren auch für das Tractor Pulling in Füchtorf eingeplant.