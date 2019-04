Die Öffentlichkeitsbeteiligung in Sachen B 64n kommt ins Rollen. Am 9. Mai gibt es die erste konkrete Erörterung mit Befürwortern und Gegnern in Telgte – da mit dem Schwerpunkt B 51 – und am 10. Mai einen Dialog mit den Warendorfer „Schlüsselakteuren“, wie Dr. Antje Grobe sie nennt. Die Chefin der Tübinger Firma „Dialog Basis“ hat wie berichtet den Auftrag der Behörde Straßen.NRW, alle vom Bau der vier Teilstrecken Betroffenen in möglichst direkte Kommunikation zu bringen, den Prozess der Straßenneubauten durch die unterschiedlichen Planungs- und Bauschritte zu begleiten.

Vorgespräch in Warendorf

„Wir haben in der Zwischenzeit fleißig telefoniert“, erwidert Antje Grobe am Montag auf die WN-Frage nach dem Zwischenstand. Am 12. April hatten ja bekanntlich ihre Kollegen und sie ihre Arbeit im Kreishaus vorgestellt – draußen begleitet von Gegnern von B 64n und B 51.

„Wir haben alle uns bekannten Betroffenen angeschrieben oder angemailt, auch mit den Fraktionen gesprochen.“ Die, so Antje Grobe, sollen jetzt die Gelegenheit erhalten, ihre Fragen zu stellen, Probleme genau zu beschreiben und Lösungen für das Kritisierte zu benennen. „Es haben sich ja alle mehr Information gewünscht“, so Grobe, „und wir wollen es vermeiden, an den Menschen vorbei zu kommunizieren.“

Dr. Antje Grobe

Diese zunächst auf den Kreis der Eingeladenen beschränkten Vorgespräche sollen ein möglichst klares Bild der konkreten Probleme Betroffener schaffen. Dabei gehe es aber auch um begründete Hinweise der Behörde, was nicht möglich sei. „Wir haben ja verschiedene Planungsstände. Einige Abschnitte sind schon sehr weit, da sind kaum noch Änderungen möglich. Bei anderen schon noch mehr.“ Antje Grobe und ihr Team nutzen die Vorgespräche auch für die Ermittlung von Einzelfällen, deren Besprechung an solchen Abenden unpassend wäre. „Da geben wir Straßen,NRW auch Hinweise, dass unserer Meinung nach ein zügiges Einzelgespräch besser wäre.“ Der von den Bauern vehement kritisierte Landverbrauch etwa könnte so ein Thema sein.

Vor den Sommerferien soll die erste Runde durch sein

Und wie geht es weiter? Antje Grobe: „Unser Ziel ist, diese Gespräche vor Ort für alle vier Abschnitte vor den Sommerferien geführt zu haben.“ Das sei kein festes Raster – falls nötig, werde auch noch mal nachgearbeitet. Grundsätzlich gehe es ihr und ihrem Büro darum, nicht nur mit allen Beteiligten einen lebendigen Dialog zu schaffen: „Es geht darum, Planung besser zu machen.“