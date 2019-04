Büffeln, Eintrichtern, unter Druck setzen – Schule vor einem halben Jahrhundert: „Pflichterfüllung stand im Vordergrund“, blickt Andrea Schulz , Rektorin der Wilhelm-Achtermann-Schule auf die Anfänge der Milter Grundschule zurück. Doch die Zeiten, in denen Lehrer der Ansicht waren, sich in Klassen mit bis zu 40 Schülern ausschließlich auf die Wissensvermittlung beschränken und die Erziehung ebenso ausschließlich den Eltern überlassen zu können, seien längst passé. Mit einer rasanten Veränderung der Gesellschaft sei auch die Veränderung von Schule einher gegangen, sagt die Pädagogin.

Didaktik und Erziehungsfragen, Betreuung und Fürsorge für die Kinder stünden heute im Vordergrund. Lehrer seien mittlerweile vor allem Begleiter, die Angebote machten, Kinder motivierten, Methoden vermittelten, das Selbstwertgefühl aufbauten und daran arbeiteten, die Kinder fit zu machen für ein selbstbestimmtes Leben: „Heute geht es darum, den einzelnen Menschen und seine individuellen Voraussetzungen und besonderen Fähigkeiten zu sehen, den Menschen für das Leben stark zu machen, Teamgeist und Teamarbeit zu fördern.“ All das spiegele das Leitbild der Schule wider, die erst seit elf Jahren den Namen des Künstlers Wilhelm Achtermann trägt,: „Gemeinsam sind wirk stark.“ Weil sich die Gesellschaft immer wieder verändere, passe sich die Schule immer wieder an und gebe Antworten auf die Erfordernisse der Gesellschaft.

„Die Arbeit hat sich krass verändert“, findet Andrea Schulz. „Die gravierendste Veränderung ist die Entwicklung der OGS.“ Qualitativ gute Betreuungsangebote müssten die Schulen heute vorhalten, um auch das zu stemmen, was vor 50 Jahren in den Elternhäusern geleistet wurde, wenn Kinder nach der Rückkehr aus der Schule sicher sein konnten, daheim zumindest einen Elternteil vorzufinden, der mit einer warmen Mahlzeit wartete und Zeit hatte, sich ihre großen und kleinen Sorgen und Nöte anzuhören. Weil immer öfter beide Elternteile arbeiten (müssen), Kinder aber trotzdem zu ihrem Recht kommen, Aufmerksamkeit, Zuspruch, liebevolle Zuwendungen, Fürsorge und Unterstützung erfahren sollen, müssen Schulen die vertrauten „Rückzugsorte“ während der Nachmittagsstunden ersetzen. Dass Schulen heute mit Netzwerkangeboten wie BEN auch einen Beitrag zur Familienberatung leisten, betrachtet Andrea Schulz als eine weitere „positive Entwicklung“. Auch viele Eltern scheinen das so zu sehen und lassen sich bereitwillig unterstützen.