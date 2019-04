Mittfünfziger, die in diesen Tagen die Grundschulgebäude in Milte und Einen betreten, dürften ein Déjà-vu nach dem anderen haben. Da werden – jahrgangsübergreifend – Hampelmänner aus Pappe gestaltet, Stabpuppen gebastelt, „Himmel und Hölle“ gefaltet, Fadenspiele wie „Schweinchen auf der Leiter“ gespielt, die Sütterlin-Schrift geübt und selbst gebaute Schiefertafeln mit Hilfe echter Griffel beschriftet. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Irgendwo in den 1970er-Jahren, als ein beliebtes Aufsatzthema „Wie ich mir die Welt im Jahr 2000 vorstelle“ lautete.

„Die Kinder lieben diese Spiele und genießen es, in die alte Zeit zu schlüpfen“, hat Schulleiterin Andrea Schulz festgestellt. „Sie brauchen Anregungen“, sagt sie und ist überzeugt, dass die Spiele ihrer eigenen Schulzeit auch im Computer-Zeitalter das Zeug zu guten „Pausenfüllern“ haben.

„Alte Schule – neue Schule“ – unter diesem Motto steht die Projektwoche an beiden Standorten der Wilhelm-Achtermann-Schule, in der gebastelt, gespielt gesungen und vorgelesen wird; und in der bei ganz speziellen Foto-Shootings Cordhose, Nicki und Parka, eben all das, was Schüler in den 1970er-Jahren so trugen, ein Revival erleben. Anlass für die Projektwoche ist der 50. Geburtstag der Grundschule – gleichzeitig das 50-jährige Bestehen des Gebäudes an der Milter Schulstraße. Der Neubau war fällig geworden, als mit der Schulreform in Nordrhein-Westfalen im Jahr 1968 die bis dahin achtjährigen Volksschulen in vierklassige Grundschulen und fünfklassige, später sechs­klassige Hauptschulen umgewandelt wurden.

Am Freitag, 3. Mai, wird dieses Jubiläum von 14 bis 16.30 Uhr in der Wilhelm-Achtermann-Schule gefeiert. Eingeladen sind neben Schülern und Eltern die Vertreter der Milter Vereine und der Stadt Warendorf.

Bürgermeister Axel Linke wird ein Grußwort sprechen, Andrea Schulz fünf Jahrzehnte Grundschule Revue passieren lassen. In der von den OGS-Mitarbeiterinnen betreuten Caféteria gibt es neben Getränken selbst gebackenen Kuchen, gestiftet von den Eltern der Grundschüler. Der Förderverein des Schulstandortes Einen bringt die Popcorn-Maschine mit, die Schüler stellen die Ergebnisse der Projektwoche vor. Die Zumba-AG der OGS tritt auf und in der Turnhalle können Spiele des „Sockenkönigs“ gespielt werden.