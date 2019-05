Der späte Abend macht die 1000 voll

Gähnende Leere zu Beginn von „Tanz in den Mai“ auf dem Marktplatz am Dienstagabend: Die Gastronomen von der „Minibar“, „In Mezzo“ und „Extrablatt“ nutzten die Chance, dem Marktplatz den letzten Schliff zu geben. Denn wirklich erwartet wurde der große Ansturm erst kurz vor 20 Uhr, da sollte die Live-Musik beginnen.

Die Erfahrung der letzten Jahre machte sich bezahlt. Nach und nach füllten sich die Stehtische. Bei milden Temperaturen und den letzten Sonnenstrahlen stürmte die Band „Sharks rockt“ aus dem Sauerland die Bühne. „Ist das hier der Sicherheitsabstand?“ frotzelte Sänger Jens, als er die abgesperrte Tanzfläche direkt vor der Bühne sah. Die fünf Musiker heizten den Besuchern ordentlich ein und schafften es bereits am frühen Abend, dass sich einige Tanzwütige aufs Parkett wagten.

Zum festen Repertoire der „Haie“ gehörten Hits der letzten 30 Jahre. Damit boten sie eine gute Mischung und fokussierten sich weder auf ein bestimmtes Genre noch auf einen bestimmten Interpreten. Unter anderem rockten sie die Songs von Green Day, erzählten mit „Ex‘s and Ohs“ die Geschichte verflossener Liebe und wurden mit dem Titelsong von „A Star is born“ auch romantisch. Die einzige Dame der Band, Gela, spielte am Keyboard und übernahm den Gesang. Stimmliche Unterstützung bekam sie von Nassio, der ebenfalls das Keyboard bediente, aber auch zur Gitarre griff. Am Schlagzeug wurden sie von Loma unterstützt, am Bass von Jens und von Basti an der Gitarre.

Den Spitzen-Zustrom an Zuschauern erreichte die Veranstaltung, die von den Inhabern von der „Minibar“, „In Mezzo“ und „Extrablatt“ in Kooperation mit der Stadt Warendorf organisiert wurde, gegen 23 Uhr. André Auer als Teamleiter für Veranstaltungen und Stadtwerbung der Stadt schätzte, dass die 1000-Personen-Marke durchbrochen wurde.

Seit 2010 gehört der Tanz in den Mai zu den etablierten Veranstaltungen. Die Stadtwerke sind auch in diesem Jahr der Sponsor. Zudem unterstützt Thomas Engel von „Livezeiten Musikmarketing Köln“ die Stadt wieder bei der Bandauswahl. „Ich denke, wir beweisen mit solchen Veranstaltungen, dass Warendorf eben keine Rentnerstadt ist“, bemerkte André Auer und verwies auf das bunt gemischte Publikum.

Tanz in den Mai 2019 1/19 Lauschiger Abend mit guter Live-Musik Foto: Rebecca Lek

Die Stimmung war durchweg gut. Die Zuschauer konnten nicht nur der Musik lauschen, sie hatten auch die Möglichkeit, an den Ständen zu schlemmen und den einen oder anderen Cocktail zu trinken. Mit drei kleinen Pausen unterhielten die Sauerländer das Publikum bis kurz nach Mitternacht, bis die Veranstaltung ihr offizielles Ende fand.