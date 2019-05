„Das ist doch echt ein Pfund“, befand Andrea Schulz , Schulleiterin der Wilhelm-Achtermann-Schule, als sie sich am Freitagnachmittag während einer Feierstunde zum 50-jährigen Bestehen der Grundschule bei den vielen Milter Vereinen bedankte, die die Arbeit der Schule stets unentgeltlich unterstützten. In einer Ansprache griff sie das Thema der Projektwoche „Alte Schule – neue Schule“ auf, zu der die Kinder an beiden Schulstandorten gebastelt, gemalt und geschrieben hatten. Es sei schwierig, Schule einst und jetzt zu vergleichen, bemerkte sie. Früher, als der Stundenplan noch Werken und Textilgestaltung vorsah, seien mehr lebenspraktische Dinge vermittelt worden. In den vergangenen Jahren habe es große und schnelle Veränderungen in der Gesellschaft – und damit auch in der Schule gegeben, die auf diese Entwicklung reagiert hat. Zum Beispiel mit Einrichtungen wie der Offenen Ganztagsschule (OGS) oder Netzwerk-Arbeit, wie sie im BEN-Projekt geleistet wird. „Neue Schule“, sagte Schulz, „leben wir jeden Tag.“

Dass die Kinder die Errungenschaften der „alten Schule“ im Zuge der Projektwoche kennen und schätzen gelernt hatten, bewiesen sie nach kurzen Grußworten von Bürgermeister Axel Linke und Dietmar Knorr, der als Vorsitzender des Heimatvereins auch im Namen der übrigen ortsansässigen Vereine mit Blumen und einem Geldgeschenk gratulierte. An beiden Schulstandorten waren Volkslieder wie „Auf einem Baum ein Kuckuck“ oder das plattdeutsche „Dat du min leevsten büst“ einstudiert worden, die nun mit Inbrunst vorgetragen wurden. Die Zumba-Gruppe der OGS unter Leitung von Marianne Schöllkopf-Könning führte einen Tanz auf. In der Schule erwarteten die Besucher, zu denen auch Schulamtsleiter Udo Gohl und die Kindergartenleiterinnen aus Einen und Müssingen gehörten, alte Fotos vom Bau der Schule, während der Projektwoche entstandene Porträts der in alten Schulbänken sitzenden, kostümierten Kinder, Bastelarbeiten und ein kleines Museum. In diesem zeigte Caroline Roberg Lehrmaterialien und Lesebücher von mittlerweile antiquarischem Wert.

Schlange stehen war in der in den OGS-Räumen eingerichteten Cafeteria angesagt. Dort konnten die Besucher unter nicht weniger als 40 Kuchen und Torten wählen, gebacken von den Eltern beider Schulstandorte.