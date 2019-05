An den Tag, an dem sie und ihre Schulkameraden mit den Stühlchen aus dem alten Schulgebäude an der Dorfstraße – heute Pfarrheim – in den Grundschul-Neubau an der Schulstraße zogen, den 20. September 1969, kann Hiltrud Schoppmann sich noch sehr gut erinnern. Auch an den Festakt vom 3. Oktober 1969, bei dem Schüler musizierten und Gedichte aufsagten. Vor allem aber erinnert sich die Tochter des damaligen Bürgermeisters daran, dass sie in der Folgezeit von den Lehrern gerne losgeschickt wurde, wenn es im Schulgebäude irgendetwas zu besorgen galt, weil sie sich dort bestens auskannte. Die Schoppmanns wohnten in unmittelbarer Nachbarschaft des Schulneubaus, hatten dort einen Installationsbetrieb. Und so hatte Hiltrud Schoppmann schon während der Bauphase regelmäßig Gelegenheit, das Schulgebäude in Augenschein zu nehmen.

Der Schulneubau war nicht nur notwendig geworden, weil mit dem Zuzug von 300 Evakuierten aus den Großstädten 1944 und der Zuweisung von 500 Flüchtlingen aus dem Osten im Jahr darauf die Zahl der Schüler an der Milter Schule sprunghaft gestiegen war, wie auch ein Blick in die Schulchronik zeigt. Hinzu kam eine Schulreform in Nordrhein-Westfalen. 1968 wurden die bis dahin achtjährigen Volksschulen in vierklassige Grundschulen und zunächst fünfklassige Hauptschulen umgewandelt. Die Grundschüler blieben in Milte, die Hauptschüler gingen zunächst nach Ostbevern, später nach Warendorf zur weiterführenden Schule. Für die neu zu bildende Schulform Grundschule wurde ein Schulbezirk gebildet, der den Bereich Milte umfasste. In der Folge wurde 1968/69 das moderne Schulgebäude an der Schulstraße errichtet.

Bis dahin waren die Kinder aus dem Dorf in einem um 1909 errichteten Gebäude unweit der Kirche beschult worden. Eine Elterninitiative hatte dafür gesorgt, dass für die Kinder aus der Bauerschaft Beverstrang 1906 dort eine Schule eingerichtet wurde, um ihnen den weiten Schulweg ins Dorf zu ersparen. Mit dem Entlassjahrgang 1965 war diese Schule allerdings aufgegeben worden.

Die früheste urkundliche Erwähnung einer Schule in Milte stammt übrigens laut Schulchronik aus dem Jahr 1619. Der erste Unterricht beschränkte sich aber wohl auf katechetische Unterweisungen durch den Gemeindeküster und fand nur im Winter statt, weil die größeren Kinder ihren Eltern im Sommer bei den Erntearbeiten helfen mussten. Erst als in preußischer Zeit Zwangsgelder eingeführt wurden, um die Eltern dazu zu bewegen, ihre Kinder in die Schule zu schicken, erfolgten regelmäßige Schulbesuche. Heute hat die Wilhelm-Achtermann-Schule, vor nunmehr elf Jahren so benannt nach dem Künstler Theodor Wilhelm Achtermann, zwei Standorte. Einen in Milte an der Schulstraße, den anderen an der Bartholomäus­straße in Einen.