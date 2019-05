44 Kinder, 32 Texte und 82 Seiten. Das ist die faktische Zusammenfassung der Schriftensammlung zum Thema „Wo ist das Kreuz geblieben?“, die ab heute in der Bücherei St. Bonifatius in Freckenhorst präsentiert wird. Natürlich ist die Wirklichkeit viel spannder und emotionaler, als es Fakten je sein können.

Am Freitagnachmittag war die offizielle Eröffnung der Präsentation, mit der die Schüler der Everword-Grundschule den Krüßing- Auftakt gestalteten. Sabine Termeer hatte es für die jungen Autoren und das Publikum spannend gemacht und alle Texte verdeckt. Denn zuvor gab es den offiziellen Teil. „Toll, wie viel Fantasie wir in Freckenhorst haben“, freute sich die Bücherei-Leiterin.

„Liebe kleine Autoren, ich freue mich sehr, dass es zu diesem Augenblick gekommen ist“, fügte die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser an. Dann bekam jedes Kind eine Urkunde und eine Schreibfeder von Schulleiter Guido Stricker, Sabine Termeer und Doris Kaiser überreicht. Wie bei einer Schiffstaufe musste erst die Schnur durchschnitten werden, bevor man die Geschichten lesen konnte. Lesestoff für mehr als eine Stunde.

In den Geschichten geht es um das Freckenhorster Kreuz, das im 13. Jahrhundert verschwunden war. Wo es gewesen ist und wann es nach Freckenhorst zurückkam, kann bis heute historisch nicht nachvollzogen werden.

Aber genau diese unbeantworteten Fragen bieten den Stoff, aus dem gute Geschichten entstehen.

Aber was genau gibt es dort zu lesen? Dazu haben sich die 44 Schüler der zweiten, dritten und vierten Klassen der Everword-Grundschule in das Abenteuer „Schreiben“ begeben – allein oder als Zweier- und Dreier- Team. Sie schrieben freiwillig und per Hand.

Mal ist das Kreuz entführt worden oder befindet sich auf Kreuzfahrt, in Frankreich, in der Türkei oder auf einer Odyssee durchs Weltall. Oder es muss vor Aliens oder Drachen gerettet werden. Die Fantasie der Kinder kennt keine Grenzen. Dabei schreiben sie entweder über das Kreuz oder lassen das Kreuz aus der Ich- Perspektive berichten.

Die Texte sind für zwei Wochen in der Bücherei zu erleben. Am Sonntag sogar bei verlängerten Öffnungszeiten von 10 bis 16 Uhr.

Danach bekommen die Kinder ihre Texte zurück.