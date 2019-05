Nicht nur bei Großveranstaltungen wie dem Hansetag ist es Thema – und manchmal Herausforderung: Parken in der Innenstadt. Bewohner des historischen Zentrums haben es seit Untersuchung des ruhenden Verkehrs im Auftrag der Stadt sogar schriftlich: Im Osten der Innenstadt ist es manchmal hart, irgendwo einen Parkplatz zu finden.

Wer heute Abend zur Informationsveranstaltung in den Sophiensaal angemeldet ist, wird da weniger Probleme haben. In diesem Bereich gilt eher, was grundsätzlich für die ganze Stadt gilt: Es gibt nicht zu wenig Parkplätze, nur an der Bewirtschaftung hapert es: Wie das Gutachterbüro herausgefunden hatte, sind hier die zentrumsnächsten Stellflächen billiger zu beparken als die weiter entfernten.

Die Idee hinter der Veranstaltung ist aber die Einbindung der Bürger. „Es betrifft ja jeden, der in der Altstadt wohnt und arbeitet“, sagt Sachgebietsleiterin Doris Krause auf WN-Anfrage, „und wir erhoffen uns eine Verbesserung.“

Nach einer Einführung soll es an verschiedenen Thementischen um Facetten des Konzepts gehen. „Zum Beispiel das Thema Anwohnerparken. Da steckt ja mehr dahinter, als dass alle Anwohner einen Parkausweis erhalten“, so Doris Krause. Man könne zu Zeiten, in denen Anwohner keinen brauchen, einen Stellplatz anderen verfügbar machen. „Da geht es uns um ernstzunehmende Hinweise. Und auch zu hören, ob es Befürchtungen gibt.“

Die an diesem Abend gesammelten Anregungen fließen dann in die Umsetzung ein, nachdem Fachausschuss und Rat das Konzept beschlossen haben. Umsetzen muss es das Fachgebiet Sicherheit und Ordnung der Stadtverwaltung.