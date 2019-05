Spielleitung wird auch in diesem Jahr wieder Frances Hager sein. Nachdem sie mit „Das Schwarze Auge“ (DSA) beim letzten Mal einen sehr großen Erfolg hatte, widmet sie sich dieses Mal einem anderen Rollenspiel. Mit „Aborea“ möchte sie gerne noch mehr Leute erreichen. „Das Spiel hat ein nicht so komplexes Regelwerk wie DSA und ist daher auch für Anfänger geeignet“, erklärte die Studentin. Dadurch erhofft sie sich eine gute Mischung aus Neulingen und erfahrenen Spielern. Jeder Spieler darf sich einen eigenen Charakter erschaffen, sodass „jeder alles sein kann was er möchte“. Von einem klugen Elf, über einen durchschnittlichen Bürger bis hin zum perfekten Krieger ist alles möglich. Die Stadtbücherei gehört dann der Vergangenheit an, denn jeder schlüpft in die erschaffene Rolle und wandert gemeinsam mit Frances Hager durch eine mittelalterliche Welt voller Magie. „Im Vordergrund steht der Spaß und dass jeder seine eigene Geschichte ausleben kann“, betonte Hager. Hierbei ist Kreativität gefragt, denn außer ein paar Würfeln und den kurzen Regeln gehört nichts zum Spiel. „Frei nach dem Motto: Mehr als Stift und Papier brauchst du nicht. Das ist deine Welt und daraus baust du dir deine eigene Geschichte“, freute sich Hager bereits auf den Start des Fantasy-Rollenspiels. „Da brennt im Laufe des Spiels die Kreativität“, weiß Birgit Lücke von der Stadtbücherei.

Am 1. Juni um 12 Uhr findet das erste Treffen in der Stadtbücherei statt. An insgesamt vier Samstagen haben die Teilnehmer dann die Möglichkeit, ihren ganz eigenen Weg in der Welt von „Aborea“ zu gehen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Jugendliche ab 14 Jahren können teilnehmen – eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Interessierte können sich per E-Mail über foebuewa@warendorf.de und unter ✆ 0 25 81/54 14 33 melden.