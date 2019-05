Als Raimund Bieckmann am Freitag das Grab seines im Februar verstorbenen Vaters auf dem Alten Friedhof an der Westernfelder Straße besuchte, war er entsetzt. Die marmorne Grabplatte in Form des Freckenhorster Kreuzes, die er selbst gestaltet hatte, war verschwunden. Eine umgekippte Laterne, ein umgefallener Engel, Pflanzen, die offenbar aus einer Schale gerissen worden waren – all das veranlasste Bieckmann zu der Vermutung, dass hier Diebe am Werk waren. Prompt erstattete der Freckenhorster Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei. Diese kann die Suche nach dem Täter nun getrost einstellen. Denn abtransportiert worden ist der Stein durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung, wie deren Pressesprecherin Lena Laukötter auf Anfrage mitteilt.

Der Grund: Raimund Bieckmann hatte es offenbar versäumt, einen Genehmigungsantrag zur Errichtung des Grabmals zu stellen. Er sei zweimal schriftlich darauf hingewiesen worden und habe bei dieser Gelegenheit auch mitgeteilt bekommen, dass das von ihm gestaltete Kreuz um einige Zentimeter zu groß sei. Hätte Bieckmann den Antrag ordnungsgemäß gestellt, wäre ihm das direkt mitgeteilt worden, sagt Laukötter. „Der Stein wäre in der Größe nicht genehmigt worden.“

Im zweiten Brief sei Bieckmann auch mitgeteilt worden, dass die Stadt, sollte er das Kreuz nicht abräumen, nach Ablauf einer Vier-Wochen-Frist tätig werden und den Stein entfernen würde. Und genau das sei nun geschehen. Das marmorne Freckenhorster Kreuz befinde sich jetzt auf dem Baubetriebshof und könne dort abgeholt werden.

Dass die Größe der Grabsteine auf den Urnengräbern offenbar streng reglementiert ist, ärgert Bieckmann, der nun erst einmal ein Holzkreuz auf das Grab seines Vaters gestellt hat.

„Kein Wunder, dass immer mehr Menschen ihre Angehörigen in Wäldern bestatten lassen“, findet er und zieht eine Umbettung der Urne seines Vaters in den Friedwald ernsthaft in Erwägung.