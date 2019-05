Stadt setzt auf Kork statt Plastik

Der Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen, der Anfang der Woche die Mitgliedsstädte und -gemeinden erreicht, dürfte mancherorts Bürgermeister und Kämmerer schlucken lassen. Die European Chemical Agency (EAH) hatte im Auftrag der EU-Kommission geprüft, „ob bestimmte Mikroplastiken, die bewusst in die Umwelt freigesetzt werden, im Rahmen der europäischen Chemikalien-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe verboten werden müssen.“

Nun hat die Agentur einen Beschränkungsvorschlag veröffentlicht, wonach „bewusst zugesetztes“ Mikroplastik verboten werden soll. Damit wäre auch das als Füllstoff für Kunstrasensysteme verwendete Kunststoffgranulat verboten. Und das bereits ab 2021. Bestandsschutz oder Übergangsfristen sind laut Städte- und Gemeindebund NRW bisher nicht vorgesehen. Von der Regelung wären die Städte und Gemeinden als Betreiber von Kunstrasenplätzen erheblich betroffen, hätten sie doch für die Umgestaltung und Veränderung der betroffenen Sportstätten zu sorgen. Die Frage nach der Höhe der Kosten kann, wie der Städte- und Gemeindebund mitteilt, aufgrund der nicht genau bekannten Anzahl von betroffenen Plätzen und aufgrund unzureichender Kenntnisse über geeignete alternative Infillmaterialien derzeit nicht seriös beantwortet werden.

Deutscher Olympischer Sportbund ( DOSB ) und Deutscher Fußball-Bund (DFB) schätzten aber, dass der Gesamtbetrag für den Austausch des Füllstoffes im hohen zweistelligen Millionenbereich liegen dürfte, der Städte- und Gemeindebund selbst will eine dreistellige Millionenhöhe nicht ausschließen. Während DOSB und DFB sich noch Gedanken über die Qualität, Bespielbarkeit und Lebensdauer von Kunststoffrasensystemen mit alternativen Füllstoffen wie Sand oder Kork machen, ist man in Warendorf offenbar schon weiter – und hat sich für den nachwachsenden Rohstoff Kork als Infillmaterial entschieden. „Kork ist das neue Gummi-Granulat“, sagt Thomas Böckenholt, erster Vorsitzender des SC Müssingen. Dort haben die Arbeiten zum Bau eines Kunstrasenplatzes erst kürzlich begonnen. Die Stadt habe die aktuelle Entwicklung vorausgesehen und sowohl den Müssingern wie auch den Hoetmarern, die Anfang Juli mit dem Bau ihres Kunstrasenplatzes beginnen werden, zu Kork als Füllmaterial geraten. Gerade im Sommer weise Kork-Material die besseren Eigenschaften auf, weiß Böckenholt. Tatsächlich erhitzt sich Kork weniger als Gummigranulate. Und natürlich bleibe Granulat nicht nur auf dem Platz. Das Beispiel des Kunstrasenplatzes in Everswinkel zeige, dass Kunststoffpartikel überall hin getragen würden. Auch in die Beete. „Dann lieber Kork-Partikel in den Beeten“, findet Böckenholt. „Die werden dort wenigstens abgebaut.“