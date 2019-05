Nach dem großartigen Jubiläums-Sommerkonzert mit Pe Werner im vergangenen Jahr sei die Organisation der elften Auflage des Konzertes gar nicht so leicht gewesen, gibt Ulrich Hahner zu. Und darum setzen die Organisatoren auf der Suche nach adäquaten Künstlern diesmal auf eine ganz andere musikalische Richtung.

Dixieland-Jazz mit Louisiana Feeling versprechen Ulrich Hahner und seine Mitstreiter vom Arbeitskreis Tourismus und Kultur, wenn am 16. August (Freitag) ab 19.30 Uhr (Einlass und Catering ab 18 Uhr) die „Dixie Tramps“ aus Dortmund auf der Bühne vor dem Schloss stehen.

„No Jazz – no Fun – Let the good times roll“ lautet das Motto der Musiker, die seit mehr als 40 Jahren im Geschäft sind und populäre Jazzmusik der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts spielen, aber auch vor bekannten Schlagern dieser Epoche nicht halt machen, die sie auf ihre ureigene Weise eingängig und humorig präsentieren.

„Das ist leichter Jazz zum Mitwippen“, weiß Ulrich Hahner, der, gemeinsam mit Alfred Heine, ein mehrstündiges Konzert der „Dixie Tramps“, erlebt hat. Die Musiker habn regelmäßig Gigs in Clubs wie dem Cotton Club Hamburg und auf Festivals in den Niederlanden, in Belgien und Frankreich. In ihrer langen Bandgeschichte standen sie unter anderem mit dem Pasadena Roof Orchestra, Christ Barber, Bill Ramsey, Mr. Acker Bilk oder Champion Jack Dupree auf der Bühne und spielten mit renommierten Gästen wie Serge Vandenberg, Axel Zwingenberger, Bob van Oven, Günter Boas oder Pierre Caligari.

Konzertkarten sind ab 3. Juni in den Filialen der Sparkasse Münsterland Ost (Stiftsmarkt in Freckenhorst und Hauptstelle in Warendorf), die einmal mehr als Sponsor in Erscheinung tritt, bei der Tourist-Information Warendorf, Emsstraße 4, sowie bei Ulrich Hahner, ✆ 02581/92 70 70, oder sommerkonzerte@heimatverein-freckenhorst.de erhältlich. Im Vorverkauf kosten die Tickets 19 Euro, an der Abendkasse 22 Euro.