Böhmischer Traum zum Frühstück

Eines ist sicher im Hause Fabisch: hier geht es musikalisch zu. Das Dachgeschoss gleicht einem kleinen Musikstudio. Neben dem Schlagzeug stehen Notenständer, liegen Trompeten auf der Couch. Den Fernseher oder das Radio schaltet Mutter Daniela Fabisch nur noch selten an, denn meistens übt eines ihrer zwei Kinder auf einem der Instrumente – oder sie spielen gleich alle zusammen, so dass in dem Einfamilienhaus in der Einener Dortbauerschaft fast immer Musik zu hören ist. Und hier auf dem Lande stört es auch niemanden. Im Nachbarhaus auf dem landwirtschaftlichen Anwesen wohnen die Eltern. Dass sie die Klänge nicht nur ertragen, sondern sich sogar freuen, darüber sind alle vier erleichtert.

Franziska, Lukas, Daniela und Martin spielen gern für andere, privat oder öffentlich, alle vier sind im Berittenen Fanfarenzug Freckenhorst aktiv. Urlaub ohne Instrumente, das geht nicht, sagt Mutter Daniela Fabisch lachend: „Wir sind die Camper-Gang, fahren immer mit Wohnmobil in Urlaub: Frankreich, Spanien, Italien oder Cuxhaven – Schlagzeug und Trompete sind immer im Gepäck.

„Eines morgens wachte ich im Wohnmobil auf, weil ich Trompetenklänge hörte, die vom Strand kamen. Ich dachte sofort an Franziska. Doch es war ein fremder Junge, der dort am Strand in Spanien Trompete spielte. Schnell weckte ich meine Tochter und jagte sie mit Instrument zum Strand.“ Silas, so heißt der Junge, war ebenfalls mit seinen Eltern in Urlaub. Franziska und Silas gaben ein Strandkonzert, beide Familien sind heute noch befreundet. Im Herbst geht es wieder nach Spanien. Andere Hobbys bleiben meist auf der Strecke. Lukas spielt gerne Fußball, ist Fan von Fußballstar Cristiano Ronaldo. Franziska wechselt nach den Sommerferien von der Grundschule zur Loburg, ob dann neben der Trompete noch Zeit bleibt für andere Hobbys, weiß sie noch nicht. Während andere Teenies in ihrem Alter von Justin Bieber und seiner Musik schwärmen, darf es bei Franziska schon mal ein Marsch oder eine Polka sein. Uncool? Auf keinen Fall. „Unsere Kinder sind damit groß geworden.“

Lukas findet „The Final Countdown“ ganz toll und hat am Schlagzeug das richtige Taktgefühl. „Das kann man nicht lernen, das hat man und Lukas hat das“, findet Martin Fabisch. Und seine Frau Daniela fügt hinzu: „Wenn am Sonntagmorgen die Kaffeemaschine läuft, gibt es erst einmal eine Runde Böhmischer Traum.“ Blasmusik, Hausmusik, was sonst.

Später will die zehnjährige Franziska Trompeterin werden, Lukas dagegen sein Hobby auf keinen Fall zum Beruf machen.

Dass die Familie gemeinsam etwas Schönes schaffe und sich dabei jeder auf den anderen einstellen müsse, sei das Besondere am Musizieren in Gemeinschaft. „Das hat innerhalb der Familie dann noch eine ganz spezielle Qualität“, sagt Daniela Fabisch. Klar sind alle stolz, wenn es am Ende gut klappt. Aber bei den Proben muss auch jeder Einzelne die Kritik des anderen aushalten.

Martin Fabisch (49), von Beruf Kfz-Meister, spielt seit 1978 die Trompete im Berittenen Fanfarenzug in Freckenhorst – hoch zu Ross. Wenngleich Reiten zu können keine Bedingung für den Eintritt im Verein ist. Sein Vater gehört zu den Gründungsmitgliedern des Berittenen Fanfarenzuges, klar, dass Sohn Martin die Tradition fortsetzt. Seine Frau Daniela (39) spielt seit ihrem achten Lebensjahr Trompete. „Ich hatte die Wahl zwischen Akkordeon und Trompete. Ich habe mich dann für die Trompete entschieden, weil das Akkordeon so viele Köpfe hat. Meine Eltern erkannten sofort, dass ich Talent habe. Meine Oma war entsetzt: Wie könnt ihr das Kind Trompete spielen lassen, das kriegt doch ganz dicke Lippen. Völliger Quatsch“, winkt Daniela Fabisch ab, die wie ihr Mann in Freckenhorst geboren und aufgewachsen ist. Während ihre Freundinnen am Freitagabend auf die „Rolle“ gingen, hieß es für sie Proben, Proben und nochmals Proben. Die musikalische Ausbildung genoss sie im Berittenen Fanfarenzug, wo sie dann auch ihren Mann Marin kennenlernte.