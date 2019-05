Ungewöhnliche sportliche Prüfungen

Warendorf -

Bürgernah präsentierten sich am Samstag und Sonntag die Teilstreitkräfte Heer, Marine, Luftwaffe der Bundeswehr mit mehreren Informationsständen in der Georg-Leber-Kaserne an der Dr.-Rau-Allee. Wie in den Vorjahren hatte die Bundeswehr Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet zu einem Erlebniswochenende der ganz besonderen Art unter der sportlichen Bezeichnung „Olympix – bist du bereit?“ eingeladen. Die Sportschule konnte 226 Männer und 168 Frauen als ihre Gäste begrüßen und bot ihnen von Freitagabend bis Sonntagmittag Quartiere, Vollverpflegung und soldatische Betreuung durch eigens dazu abgeordnetes Funktionspersonal.