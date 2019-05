Europawahlen integriert

„Landleben ist geil“, viel treffender hätte Josef Brand das große Dorf- und Schulfest am Sonntag nicht beschreiben können. Zwischen Grundschule, Kindergarten und Wieninger Bach – mitten in der Herzkammer des Dorfes – feierten Jung und Alt ein ausgelassenes Fest und stellten unter Beweis, was das Golddorf auszeichnet: Eine starke Gemeinschaft, ein hohes ehrenamtliches Engagement und die Fähigkeit, sich für die Sache begeistern zu lassen. „Wir können und dürfen stolz auf unser Dorf sein“, war sich Josef Brand sicher.

Im Rahmen des vom Pfarreirat St. Bonifatius und St. Lambertus vorbereiteten ökumenischen Wortgottesdienstes unter dem Motto „Lebe glücklich, lebe froh“ hatte der Motor der Dorfwerkstatt aber auch kritische Worte gefunden. Es sei nicht alles eitel Sonnenschein. So würde er sich eine gezieltere Jugendarbeit, einen noch stärkeren Austausch aller Altersklassen und weitere Mitstreiter im Ehrenamt wünschen. Um die Zukunft des Dorfes aktiv zu gestalten, müsse man weiter aktiv bleiben. Bürgermeister Axel Linke bezeichnete das Engagement der über 30 am Dorf- und Schulfest beteiligten Vereine und Institutionen als „einfach nur großartig“. In Hoetmar könne man sich immer darauf verlassen, dass alle an einem Strang zögen und mitmachten, wenn irgendwo etwas los sei.

Schulleiterin Dorothee Nottebaum wies in ihrem Grußwort auf die große Verbundenheit zwischen Schule und Dorf hin: „In diesem Dorf wird ein Miteinander zwischen Jung und Alt gelebt.“ Zugleich nutzte sie die Gelegenheit, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass die Schule aufgrund steigender Schülerzahlen mehr Platz benötige.

Dorf- und Schulfest 1/28 Am Wahlsonntag wurde in Hoetmar ein Dorf- und Schulfest gefeiert. Foto: Stephan Ohlmeier

Auf dem gesamten Festgelände waren am Sonntag Spaß und Unterhaltung für jedermann garantiert: Menschenkicker, Kistenstapeln, Bürgerbus-Wettziehen, ein Gesangs-Workshop mit den Pinguinen, Knaxburg, Eisstockschießen, eine Ausstellung von Geflügelzüchtern, Kinderschminken und, und, und. Aber auch die Europa-Wahl geriet beim Dorf- und Schulfest nicht in Vergessenheit: Während die Erwachsenen im angrenzenden Wahllokal ihre Stimme abgeben konnten, hatte die Grundschule einen Stationenlauf zum Thema „Europa“ für Kinder vorbereitet.

Zudem traten auf der Bühne Tanzgruppen des SC Hoetmar, die Jagdhornbläser und der Schulchor auf.

Natürlich war auch für das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen, Waffeln und Crêpes, Würstchen vom Grill, Kartoffelspalten, Eis, kühlen Getränken und Wein bestens gesorgt.

Zudem hatten die Heimatfreunde eine große Tombola vorbereitet, bei der man unter anderem eine Ballonfahrt gewinnen konnte. „Wir sind begeistert, dass sich so viele Vereine und Gruppierungen mit einbringen“, freute sich Doris Overhues, Sprecherin des Dorfwerkstatt-Arbeitskreises „Freizeit, Tourismus und Kultur“. Der Arbeitskreis hatte das Fest federführend organisiert. Der Erlös des Festes bleibe im Dorf und solle für die Aufwertung des Schulhofes sowie Dorfentwicklungsprojekte verwendet werden.