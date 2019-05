Freier Journalist wird König

Ziemlich zerzaust sah der Vogel aus, den Mike Atig am Montag um 12.47 Uhr mit dem 346. Schuss endgültig erledigt hatte. Der freie Journalist hatte sich gegen seine Mitaspiranten Stefan Everwin , Martin Holwitt, André Hovestadt und Ralf Kerkhoff durchgesetzt.

Der Haupttag des Schützenfestes hatte am Morgen mit dem Kirchgang begonnen. Anschließend begrüßte Oberst Elmar Schmiehusen die Schützen-Formationen, darunter die sechsköpfige Formation der Damen, die es immerhin drei Jahre vor dem 70. Geburtstag des Grundgesetzes geschafft hatte, sich in die einstige Männerdomäne hineinzukatapultieren. Als wenig später Präses Robert Holtkamp alle schwarz-weiß Gekleideten am Rande der Dorfstraße, darunter auch die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser, zur Steinhäger-Verköstigung einlud, bemerkte er, an die Adresse der Damen-Formation gerichtet, dass diese nun nie wieder Garderoben-Probleme am Schütenfest-Montag haben werde. Zu seiner letzten Amtshandlung bat Holtkamp das Königspaar 2018. Markus und Birgit Borgmann oblag es, verdiente Musiker und Schützen mit Orden auszuzeichnen. 20 Jahre gehören den Milter Musizügen Matthias Danwerth und Maria Venne an. Seit 30 Jahren ist Christoph Evermann im Fanfarencorps aktiv, Rainer Kuhlage seit 40 Jahren im Spielmannszug. Hubert Lienkamp gehört dem Musikverein bereits 55 Jahre an. Ausgezeichnet wurden ferner der frisch gebackene Hampelmannkönig Philipp Wibbels und Udo Schmiehusen, der seinen Dienst quittiert hat und als berittener Offizier nicht mehr zur Verfügung steht.

Vor 60 Jahren hatten Wenzel und Maria Havelt die beide bereits verstorben sind, das Milter Schützenvolk regiert. Vor 50 Jahren war Wilhelm Reckhorn Schützenkönig. Ihm stand Toni Volmer zur Seite, die der Ehrung am Montag aus gesundheitlichen Gründen fern bleiben musste. Persönliche Glückwünsche nahmen dagegen Alfons Nüvemann und Rita Reckermann entgegen, die vor 25 Jahren auf dem Schützenthron Platz nahmen.

Schützenfest in Milte 1/58 Mike Atig ist neuer Schützenkönig der Milter Bürgerschützen. Diese begannen den Schützenfestmontag mit dem Antreten auf der Dorfstraße. Bei dieser Gelegenheit wurden zahlreiche Ehrungen vorgenommen. Foto: Rebecca Lek und Joke Brocker

Bereits am Sonntagnachmittag hatte der Schützennachwuchs auf dem Geißberg seine neuen Majestäten ermittelt. Slava Gabriel wurde Schützenkönig, Sina Deitert die Kinderschützenkönigin. Den Hofstaat bilden Michael Dick und Joy Lara Plag, Niklas Kerkhoff und Jana Rausch, Mareike Terörde und Michael Borgmann sowie Frieda Kremann und Niklas Wennemar.