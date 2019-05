Am Tag danach wirken die Tabellen auch für die örtlichen Sozialdemokraten noch immer bedrückend: Die SPD trennt im Briefwahlbezirk 4 der Europawahl 2019 nur ein halber Punkt von der Einstelligkeit: 10,5 Prozent ist das schlechteste Ergebnis im Stadtgebiet. Nur wenig mehr sind es beim zweitdürftigsten Resultat im Wahlbezirk 13, Achtermann-Schule, mit 11,1 Prozent. Selbst das stärkste Resultat (Briefwahlbezirk 5) liegt mit 19,5 Prozent unter der 20er-Marke.

Zum Vergleich: Die AfD hat im Wahlbezirk 12 Deula ebenfalls 10,5 Prozent. Nur ist es aus Sicht der Rechten ihr Bestergebnis. In der Astrid-Lindgren-Schule wählten mit 3,2 Prozent die wenigsten AfD. Für die FDP gab es in ihrem dünnsten Bezirk (Briefwahlbezirk 6) 3,9 Prozent, also gerade 0,7 Prozent besser als die rote Laterne bei der „Alternative für Deutschland“.

Die Linke eher unbedeutend

Auf ihre traditionell starken Landstriche konnte sich die CDU in Milte (50,8 Prozent) und Hoetmar (48,9) zwar verlassen. Doch in den zwei Bezirken Marien-Kindergarten und Mariengymnasium liegt sie jeweils hinter den Grünen (CDU: 23,3, Grüne 31,6 und CDU 25,8, Grüne 27,8). Im Jakobus-Kindergarten trennen CDU (29 Prozent) und Grüne zarte 0,4 Prozent), im Bezirk Everwordschule 1,6 Prozent (CDU 28,4, Grüne 26,8).

Die Linke ist im Stadtgebiet einzig im Bezirk Marien-Kindergarten leicht über sechs Prozent (6,1), ansonsten steht meist eine Drei oder Zwei vorne.

„ Die Volksparteien sind so was von unsexy. Die Volksparteien sind so was von unsexy. “ SPD-Vorsitzender Andreas Hornung

Und wie geht es jetzt bei der ehemals großen roten Dame SPD auf Ortsebene weiter? Nur mit sehr deutlichen Positionen, „ganz nah dran den Menschen“ sagt Andreas Hornung : „Wir werden uns im Kommunalwahlkampf sehr, sehr klar aufstellen. Mit urlokalen Themen.“ Und da, sagt der SPD-Vorsitzende, reichen auch wichtige Fragen wie im sozialen Wohnungsbau nicht aus, so berechtigt sie seien. Die Grünen machten es vor: Sie setzen Themen wie die Klimaschutz. Zudem böten sie Köpfe. So einen würde sich Hornung auch wünschen: „Wir haben doch in den letzten zehn Jahren gefühlt jährlich einen neuen Bundesvorsitzenden gehabt.“ Es gehe um jemand, der die Menschen begeistern könne. Zumal die Volksparteien „so was von unsexy“ seien. Selbst eine politisch stärker interessierte Jugend lasse sich da schwer in Parteiarbeit einbinden.