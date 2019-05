„Die Welt versinkt im Müll“, sagt Verena Schürmann , „jeden Tag sterben unzählige Tiere an den Folgen unseres Müllkonsums und der Verantwortungslosigkeit mancher Menschen, diesen Müll einfach in der Umwelt zu entsorgen.“ Sie beschränkt sich aber nichts aufs Beschweren: Zusammen mit ihrem veganen Stammtisch startet sie am Samstag auf eigene Initiative eine freiwillige Müllsammelaktion.

Noch hat der Stammtisch keinen Namen, aber eine Überzeugung: Es geht im Alltag auch mit weniger Kunststoff, wenn nicht ganz ohne. Anfang des Jahres hatten sich Interessenten einer weniger umweltfeindlichen Lebensführung erstmals getroffen. Inzwischen sind es elf, die sich immer am letzten Samstag eines Monats um 19 Uhr im „InMezzo“ treffen. „Vegane, Vegetarier oder Minimalisten – Interessenten sind immer willkommen“, sagt Vivien Buddenkotte .

Weil es alle bisherigen Mitglieder verbindet, möglichst auf Kunststoffe zu verzichten, kam es irgendwann zu der Idee, auch weggeworfenen einfach zu sammeln.

„Wir möchten unseren Teil zum Umweltschutz beitragen." Verena Schürmann

„Eine Plastiktüte benötigt bis zu 100 Jahre, um sich zu zersetzen“, sagt Verena Schürmann. Wenn sie nicht vorher von Tieren gefressen wurde oder zu Mikroplastik zerfallen ist – das ist inzwischen tägliche Routine aus Medienmeldungen: an Plastikklumpen im Magen verendete Wale, der Fund von Kunststoffresten auf dem welttiefsten Meeresgrund im Marianengraben. An die Tiere denkt Mitstreiterin Petra Alija besonders.

Der Stammtisch will dagegen ein Zeichen setzen. „Wir möchten unseren Teil zum Umweltschutz beitragen.“ Deshalb treffen sich die Müllsammler Samstag um 11 Uhr an der Teufelsbrücke auf dem Lohwall, um im Norden Warendorfs den Müll an den Straßenrändern und Straßengräben einzusammeln.

Die Gruppe startet auf dem Lohwall, geht dann die Milter Straße hoch Richtung ehemaligem „Heidihof“ und die Dr.-Rau-Allee zurück zum Lohwall.

Stadt hilft mit Material und Entsorgung

„Die Stadt Warendorf unterstützt uns mit Greifzangen, Warnwesten, Müllbeuteln und sorgt für die fachgerechte Entsorgung des eingesammelten Mülls“, freut sich Schürmann.

Es geht ihr und den anderen Teilnehmern darum, „die Bürger auf das generelle Müllproblem aufmerksam zu machen und zum Nachdenken anzuregen. Denn die Vermüllung unseres Planeten beginnt vor unserer Haustür, in Warendorf!“

Wer Interesse am Mitmachen hat, kann gerne zum Treffpunkt kommen – Handschuhe und vielleicht Greifzangen wären nicht schlecht. Gesammelt wird bei jedem Wetter. Verena Schürmann: „Der Müll liegt ja auch im Regen da.“