Schlechte Aussichten für Schwangere in Deutschland: Immer mehr Hebammen kündigen ihren Job – und das bei steigender Geburtenrate. Die Folge: Kreißsäle schließen, und für die Wochenbettbetreuung zu Hause ist auch kaum noch jemand zu finden. Die Westfälischen Nachrichten besuchten Claudia Bäcker an ihrem Wohnort in Milte.