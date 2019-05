Comedian? Wenn Bernd Stelter , 59, in Unna geboren und irgendwie jedem Fernsehzuschauer nicht nur als Karnevalsgröße bekannt, das hört, zieht er die Nasenwurzel kraus. Eher sieht er sich als das, was er als letztes Lied auf der Bühne bringt: als Clown. Der die Menschen lachen macht, klar. Der aber auch mal dahin zeigt, wo eine Träne im Knopfloch glitzert. „Ich werde nie aufhören“, ruft er ein wenig trotzig gegen das Alter in den Saal Im Engel den gut 200 Gästen zu, die zu diesem Zeitpunkt schon so viel gelacht haben; durchaus auch Tränen.

Vor allem auch sich selbst nicht. Bernd Stelter, gerade aus Hamburg angereist, ist ein Endfünfziger mit, sagen wir: einem klaren Bild davon, wie er nicht mehr aussieht. Sein Lied „Ich seh‘ nackig nicht mehr ganz so knackig aus“ ist gewollt zarte Untertreibung, die er nur ins Realistische steigern kann, indem er auf den Anfang seiner Karriere schaut: „Ich hatte noch ein Kinn. . .“ Zusammen mit Pianist/Sänger/Ex-Sternekoch und was auch sonst noch Tobias Sudhoff hat Stelter vor allem eins: sicht -und hörbar Spaß an dem, was er tut.

Seine wandelbare Stimme setzt er im Gesang wie im Daherschwadronieren über d a s Thema des Abends ein: Wein. Und das eigene Wissen über den Traubensaft oder das, was man zumindest so darstellen kann, wenn man den Anlageberater der Deutschen Bank und den Präsidenten des örtlichen Golfclubs mal stumm vor Staunen machen will.

Welche Aromen in so einem Bordeaux stecken könnten? „Die Winzer in Bordeaux panschen und mischen da rein, was sie wollen – es wird also alles drin sein, was Sie schmecken!“ Da hat er wieder einen Brüller gebracht, der Stelter.

Als hätten einige im Saal schon mal miterleben müssen, wie sich ein vorgeblicher Weinkenner verbal dem Gaumen-Klimax entgegen verbalisiert.

Um also als Schein-Eingeweihter unangreifbar zu blenden, findet Stelter, dass man in die Trickkiste greifen darf – wie die Winzer in Bordeaux: Wissend müsse man schauen, wichtig, und dann bei der Degustation Spuren von Cassis, Vanille und Kirsche in den kennerischen Schluck hineindichten. Das kann jeder. Weil‘s ja keiner widerlegen kann. Um noch eins draufzusetzen, sind aber auch Noten von Pfeffer, Akazie, Teer und grüner Paprika nicht weit genug hergeholt. Der Duft des „tiefen, unverblichenen“ Rots im Glas liefert den Riechknospen dafür auch Spurenelemente von Limette, Thymian und – Kiefer. Na Hauptsache, man erwähnt noch, dass auch dank des ausgewogenen Tannins der gute Tropfen „eine leichte Delle im Abgang“ hat. Einfach wahr hingegen das finale Urteil: „Is‘n Roter!“ Schallendes Gelächter im Saal. Während kaum jemand zum Klatschen kommt, als Bernd Stelter den Grund für Korkgeschmack liefert: 2,4,6-Trichloranisol ist es, und das Phenolderivat hat mit dem Korken so gar nix zu tun . . .

Je länger der Abend und je köstlicher das Drei-Gänge-Menü mit der überraschenden Waldmeister-Creme-Brulee als Sahnehäubchen, umso ausgelassener ist die Stimmung, so dass das Publikum gerne bei „Ich hab‘ drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär“ mitschmettert.

Gemeinsam mit Gerhard Leve übergibt Erz-Karnevalist Stelter einen Teil der Einnahmen des Abends dann noch WaKaGe-Präsident Hermann Josef Schulze Zumloh. Das ist für den neuen Prinzenwagen.

Alles irgendwie wunderbar stimmig andiesem Abend. Und ganz ohne Delle im Abgang.