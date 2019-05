Es wird laut im Warendorf Norden, genauer gesagt auf dem Übungsgelände Kooksheide der Bundeswehr zwischen den Straßen An der Tönneburg, Dr.-Hans-Kluck-Straße und Buschkamp. Wenn am Donnerstag, 13. Juni, zwischen 7 und 18 Uhr, die Bundeswehr einen militärischen Vielseitigkeitswettkampf (Military-Fitness-Cup) veranstaltet, werden auch 50 Bodensprengkörper gezündet. Dabei werden Schalldruckwellen von 165 Dezibel erreicht – lauter als ein Düsenjet, warnt Standort-Hauptfeldwebel Steffen Ostrowitzki . Das Gelände sei gesperrt. Zusätzliches Sicherheitspersonal sei im Einsatz, da der Gefahrenbereich nur 20 Meter von der Wohnbebauung entfernt liegt. „Der akutische Gefahrenbereich mit einem Radius von 100 Metern kann nicht gesichert werden.“ Bei der Sprengung handelt es sich um eine Simulation. Ostrowitzki: „Der Simulator dient der Darstellung des akustischer und optisch wahrnehmbaren Wirkungsbildes eines detonierten Sprenggeschosses.“

An der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf werden Soldaten darin ausgebildet, die eigene Truppe zielorientiert zu coachen und körperlich fit zu machen. Schwerpunkt liegt hier auf Military Fitness, kurz MilFit. „Besonders für Auslandseinsätze und die damit verbunden körperlichen Belastungen ist ein intensives Training mit Blick auf die Aufträge eines Soldaten ein Muss“, heißt es auf der Homepage der Bundeswehr. Dies gelte für den Infanteristen beim Heer wie auch den Piloten der Luftwaffe oder einen Deckmeister der Marine. In den vergangenen Jahren fanden derartige Wettkämpfe in Warendorf statt. Allerdings, so der Standort-Hauptfeldwebel, seien dabei lediglich zwei oder drei Bodensprengkörper gezündet worden.