„Ehrverletzend und unangemessen“

Keineswegs kommentarlos nimmt CDU-Ortsunions-Vorsitzender Martin Richter die Vorwürfe des ehemaligen Vorsitzenden des aufgelösten Fördervereins Pro-Bad (Lehrschwimmbad Freckenhorst), Dieter Mevert , zur Kenntnis: „Ein Bild zu zeichnen, wonach der Erste Bürger der Stadt Warendorf unbescholtene Bürger angreift und dann noch auf die angegriffenen Opfer tritt und das schon wehrlose Opfer erheblich verletzt, ist ehrverletzend und in jeder Hinsicht unangemessen.“

Damit reagiert Richter auf den Leserbrief von Dieter Mevert in der Ausgabe der Westfälischen Nachrichten von Mittwoch. „Wenn Politiker und Verwaltung gewalttätigen Straftätern gleichgesetzt werden, untergräbt dies die Autorität der gewählten Institutionen und führt zu Politikverdrossenheit“, weist der CDU-Ortsunionsvorsitzende die Vorwürfe energisch zurück. Ja mehr noch: Mit dem gewählten Vergleich hätte Mevert – bewusst oder unbewusst – Grenzen des Anstandes überschritten.

Mevert hatte in seinem Leserbrief dem Bürgermeister vorgeworfen, dass dieser in der Sitzung der CDU-Ortsunion Freckenhorst noch „nachgetreten“ habe – obwohl der Förderverein bereits am Boden liegt. Er verglich dies mit Tätern, die ihre bereits am Boden liegende Opfer noch mit den Füßen treten und erheblich verletzen.

Martin Richter ist schwer enttäuscht über diesen Stil: „Es bleibt der Eindruck, dass es nicht um Sachpolitik geht, sondern in erster Linie doch darum, Bürgermeister und CDU massiv zu schädigen.“