Denn am 15. Juni ist es wieder soweit: Rund um den Emssee findet zum 11. Mal der „Hoffnungslauf“ von 10 bis 16 Uhr statt. Wobei „Laufen“ nicht so streng gesehen wird – vielmehr geht es darum, dass möglichst viele Menschen, Jung und Alt, eine Strecke zurück legen, wie es ihre Kondition erlaubt – Joggen, Walken und gemächliches Gehen werden gewertet. Vom Marienheim ist im vergangenen Jahr sogar eine Gruppe Rollstuhlfahrer dabei gewesen; auch die Rollstuhlführer wurden mitgezählt. Ebenso wird gewertet, wenn Vater oder Mutter den jüngsten Spross im Kinderwagen um den See schiebt.

Ihr Kommen in Aussicht gestellt haben wieder zahlreiche Gruppen wie Schulklassen, Sport- oder sonstige Vereine, Kanzleien, Büro- oder Mitarbeitergemeinschaften. Jeder zurückgelegte Kilometer wird von der Sparkasse Warendorf mit einem Euro gesponsert zu Gunsten der Aktion „Kleiner Prinz“. Zur Auswahl stehen drei Strecken von jeweils eineinhalb, drei oder sechs Kilometern. Start und Ziel ist „Zwischen den Emsbrücken“. Unterwegs reichen Streckenposten Wasser zur Erfrischung. Für Notfälle ist das DRK vor Ort in Bereitschaft.

„Bleibt zu hoffen, dass das Wetter mitspielt, damit sich auch in diesem Jahr wieder viele Menschen auf den Weg machen und auf diese Weise die Not zahlloser Kinder in aller Welt lindern helfen“, wünscht sich Michael Quinckhardt, Vorsitzender der Kinderhilfsorganisation.