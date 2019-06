Die Präsentation der Gespanne am Samstag erfolgte an drei Stationen. Zum einen wurde das Gespann als Ganzes bewertet, aber auch der Zustand der Pferde und der Kutsche, wie auch die zeitgenössische Garderobe der Insassen gingen in die Bewertung mit ein. Es gab Ein- bis Vier-Spann-Wagen, Warmblüter, Kaltblüter und Ponys. Die Konstellationen der Gespanne war insbesondere für die nächste Aufgabe wichtig. Es galt eine Streckenfahrt von etwa zwölf Kilometer in einer, aufs Gespann abgestimmten Zeit zu fahren.

Am Sonntag mussten Pferd und Kutscher dann ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Gleich fünf Aufgaben galt es zu bewältigen. Zuerst gab es die „Linienfahrt“. Hierzu musste im Trab das Gespann eine Linie fahren, wobei die rechten Rädern zwischen zwei Linien bleiben mussten. Im nächsten Teil fuhr das Gespann zwischen zwei Linien, die 1,5 Meter voneinander entfernt waren. Während die Pferde außerhalb der Linien zum Stehen kommen sollten, mussten die Vorderräder dazwischen stehen.

Nachdem ein Slalom-Parcours absolviert wurde, musste sowohl eine Volte linksherum, wie auch rechtsherum gefahren werden.

In acht unterschiedlichen Kategorien konnten Ehrenpreise gewonnen werden. Bei den Pony-Spännern gewann Consuelo De Grunne. Bei den Kaltblüter 2-Spännner Rolf Beckershoff. Thomas Wöllenstein erhielt bei den Pferde ein Spännern den ersten Platz. Bei den Zwei Spännern gewannen Dr. Axel Geide (1. Abteilung) und Heinrich-Hermann Hansmeier (2. Abteilung). Malin Elders gewann die goldene Schleife für das Tandem-Gespann im Original. Im Bereich Replika gewann Jörg Boßmeyer. In der Kategorie der Vier-Spänner räumte Bernd Schnur ab.

Bei dem Turnier wurden traditionsgemäß zwei Sonderpreise verliehen. Für die besonders gelungene Präsentation erhielt Siegward Tesch die Ehre und für den besten Stil beim Hindernisfahren Jörg Boßmeyer.