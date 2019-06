Direktorium: Ab sofort zu dritt

Warendorf -

Mit der Erweiterung des ärztlichen Direktoriums reagierte der Krankenhaus-Vorstand des Josephs-Hospitals auf den zunehmenden Bedarf an medizinischer Kompetenz in Fragen des Managements, der Organisation und der Strategieentwicklung, so Vorstandsvorsitzender Peter Goerdeler. Dr. Thomas Dorsel, seit 2015 alleiniger Ärztlicher Direktor: „Das kann einer allein nicht mehr schaffen.“ Die ärztliche Leitung des Krankenhauses teilen sich ab sofort drei Chefärzte.