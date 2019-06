Direktorium: Ab sofort zu dritt

Die ärztliche Leitung des Krankenhauses teilen sich ab sofort drei Chefärzte: Dr. Thomas Dorsel (seit 2015 Ärztlicher Direktor), Dr. Timm Schlummer (Orthopädie, Unfallchirurgie) und Dr. Matthias Engelhardt (Gynäkologie, Geburtshilfe). Eine starke ärztliche Vertretung im Direktorium des Josephs-Hospitals sei ganz wichtig, weil Entscheidungen in medizinischen und unternehmerischen Fragen im Krankenhausbetrieb keinen Aufschub dulden. Gefragt seien die Fachkenntnisse und die Stellungnahme der Ärztlichen Leitung auch bei der Unternehmensstruktur des Krankenhauses (Administration, Einkauf, Personal, Logistik...), betonte Kuratoriumsvorsitzender Rainer Budde. Die neuen Ärzte im Direktorium würden neues Fachwissen mitbringen. Das ärztliche Leistungsspektrum des Krankenhauses werde dadurch größer. „Das sind gute Voraussetzungen, um weiter qualitativ zu wachsen.“

Mit der Erweiterung des ärztlichen Direktoriums reagierte der Krankenhaus-Vorstand auf den zunehmenden Bedarf an medizinischer Kompetenz in Fragen des Managements, der Organisation und der Strategieentwicklung, so Vorstandsvorsitzender Peter Goerdeler. Dr. Thomas Dorsel: „Das kann einer allein nicht mehr schaffen.“ Dorsel (63) scheidet Mitte 2020 als Chefarzt der Kardiologie aus dem Josephs-Hospital aus, steht dem Krankenhaus aufgrund seiner guten Vernetzung aber weiter beratend zur Seite. Dorsel übergibt ein gut bestelltes Feld. Die Chefarztstelle ist ausgeschrieben. 20 Bewerbungen liegen dem Kuratorium bereits vor. Die Vielzahl der Bewerbungen, so Budde, unterstreiche den guten Ruf des Krankenhauses, das unglaublich innovativ ausgestellt sei. Schlagkräftig und innovativ waren dann auch die Schlagwörter der beiden neuen ärztlichen Direktoren Dr. Timm Schlummer (geschäftsführender Ärztlicher Direktor) und Dr. Matthias Engelhardt (stellvertretender Ärztlicher Direktor). Sie werden die Ausrichtung des Hauses intensiv begleiten, neue Ideen einbringen – nicht als „Klassensprecher“, wie sie betonen, sondern als Verbindungsglied auf Augenhöhe.